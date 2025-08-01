Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко подготовить для рассмотрения правительством решение о создании конкурсной комиссии по отбору руководителя Государственной таможенной службы. Об этом она сообщила в Facebook 1 августа.

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Она отметила необходимость обеспечения прозрачного и профессионального отбора.

«Таможенная служба должна превратиться в современный сервисный институт, который отвечает стандартам ЕС и добросовестно способствует наполнению государственного бюджета», – отметила премьер-министр.

Контекст

Согласно меморандуму с МВФ, Украина должна была назначить постоянного руководителя таможенной службы до конца июня, но своевременно сформировать конкурсную комиссию для отбора руководителя не удалось.

В июне Forbes сообщал, что Министерство финансов разработало план реформы таможни, включающий 42 шага, запланированных к реализации правительством и парламентом до 2030 года. По оценкам министерства, на реформу нужно $1,3 млрд. План разделен на восемь блоков, среди которых гармонизация с нормами ЕС, развитие IТ и кибербезопасности, международное таможенное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом, усиление правоохранительной и антикоррупционной деятельности, модернизация технических средств и развитие институционной способности таможенных пошлин.

Каждый блок содержит конкретные задачи, в общей сложности их 42. Для выполнения предусмотрено $1,3 млрд, из которых $438 млн профинансирует государственный бюджет, а остальные могут покрыть бюджетные средства или международные партнеры.

Наибольшие затраты запланированы на повышение зарплат таможенников до рыночного уровня ($435 млн) и цифровизацию процессов ($383 млн).