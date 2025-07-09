Офис генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и БЭБ провели масштабную спецоперацию на таможнях в Киеве, Черновцах, Одессе и Волынской области. Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении ряда преступных схем.

Подробности

В Киеве правоохранители задержали во время получения взятки в $6800 чиновника Гостаможслужбы, который организовал схему выдачи поддельных удостоверений ОБСЕ. Их использовали, чтобы избежать мобилизации. Документы выдавались через общественную организацию с поддельной айдентикой миссии ОБСЕ.

В Черновицкой области разоблачен канал контрабанды сигарет через пункт пропуска «Порубное». Сигареты маскировали под груз минеральной ваты. Румынские пограничники задержали грузовик, в котором обнаружили более 130 000 пачек сигарет. Проверяется участие таможенников в схеме.

В Одессе четыре сотрудника таможни разоблачены на систематическом требовании взяток с предпринимателей за беспрепятственный вывоз товаров. Отдельно стражи порядка задокументировали обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые за взятки оформляли импорт без уплаты таможенных платежей.

Чиновники Волынской региональной таможни подозреваются в нанесении ущерба государству на почти 2,7 млн ​​грн. Их разоблачили на безосновательном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства.

Контекст

В конце 2024 года Кравченко возглавил Государственную налоговую службу. Он с апреля 2023-го занимал должность главы Киевской областной государственной администрации. В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

17 июня Верховная Рада поддержала назначение генеральным прокурором Украины Руслана Кравченко. 21 июня президент Владимир Зеленский назначил Кравченко генпрокурором.

В конце июня Кравченко заявил о реорганизации департамента защиты инвестиций, с 2020 года работавшего с жалобами бизнеса. «Подраздел должен играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдал ожиданий», – написал он в Telegram. В действительности же представители департамента занимались бюрократией, номинальными встречами, подчеркнул новый генпрокурор.

Удастся ли Кравченко реформировать работу Офиса генерального прокурора и обеспечить его независимость, читайте в материале Forbes Ukraine.