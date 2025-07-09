Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Контрабанда, взятки, поддельные удостоверения ОБСЕ. Генпрокурор Кравченко рассказал об обысках на таможнях

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Офис генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и БЭБ провели масштабную спецоперацию на таможнях в Киеве, Черновцах, Одессе и Волынской области. Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении ряда преступных схем.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • В Киеве правоохранители задержали во время получения взятки в $6800 чиновника Гостаможслужбы, который организовал схему выдачи поддельных удостоверений ОБСЕ. Их использовали, чтобы избежать мобилизации. Документы выдавались через общественную организацию с поддельной айдентикой миссии ОБСЕ.
  • В Черновицкой области разоблачен канал контрабанды сигарет через пункт пропуска «Порубное». Сигареты маскировали под груз минеральной ваты. Румынские пограничники задержали грузовик, в котором обнаружили более 130 000 пачек сигарет. Проверяется участие таможенников в схеме.
  • В Одессе четыре сотрудника таможни разоблачены на систематическом требовании взяток с предпринимателей за беспрепятственный вывоз товаров. Отдельно стражи порядка задокументировали обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые за взятки оформляли импорт без уплаты таможенных платежей.
  • Чиновники Волынской региональной таможни подозреваются в нанесении ущерба государству на почти 2,7 млн ​​грн. Их разоблачили на безосновательном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства.

Контекст

В конце 2024 года Кравченко возглавил Государственную налоговую службу. Он с апреля 2023-го занимал должность главы Киевской областной государственной администрации. В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

17 июня Верховная Рада поддержала назначение генеральным прокурором Украины Руслана Кравченко. 21 июня президент Владимир Зеленский назначил Кравченко генпрокурором.

В конце июня Кравченко заявил о реорганизации департамента защиты инвестиций, с 2020 года работавшего с жалобами бизнеса. «Подраздел должен играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдал ожиданий», – написал он в Telegram. В действительности же представители департамента занимались бюрократией, номинальными встречами, подчеркнул новый генпрокурор.

Удастся ли Кравченко реформировать работу Офиса генерального прокурора и обеспечить его независимость, читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні