Кабинет министров Украины утвердил запуск электронного территориального центра комплектования (е-ТЦК), который упростит и цифровизирует процесс оформления и продления отсрочек от мобилизации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробности

По ее словам, нововведения начнут действовать с 1 ноября и включают:

автоматическое продление отсрочек для более 600 000 граждан без очередей и бюрократических процедур;

возможность оформления 80% отсрочек онлайн через приложение «Резерв+», остальное – через любой ЦНАП.

Свириденко отметила, что электронный военно-учетный документ с QR-кодом заменит бумажные справки с печатями в качестве основного подтверждения отсрочки.

«Это решение является ключевым шагом к созданию экосистемы «е-ТЦК», которая переводит основные услуги в цифровой формат, повышает прозрачность и уменьшает нагрузку на ТЦК», – подчеркнула глава правительства.

Контекст

С 1 декабря 2024 г. в Украине действуют новые правила бронирования работников от мобилизации, утвержденные постановлением Кабинета Министров № 1332 от 22 ноября. Теперь все этапы бронирования осуществляются исключительно через портал «Дія». Эти изменения внедрены по результатам аудита забронированных предприятий, который проводило Министерство обороны в течение более месяца.

13 августа 2024 г. Кабмин внес изменения в процедуру бронирования военнообязанных, чтобы обеспечить стабильную работу компаний в районах боевых действий и сохранить их кадровый потенциал. Согласно новым правилам, критически важные предприятия, расположенные в зонах активных или потенциальных боевых действий, могут забронировать до 100% своих военнообязанных работников. Список таких территорий определяет Министерство развития общин и территорий.

Начиная с 3 сентября 2024 года предприятия критической важности на прифронтовых территориях получили возможность бронировать полный штат военнообязанных через сервис «Дія».