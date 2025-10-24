Кабінет Міністрів України затвердив запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який спростить і цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

За її словами, нововведення почнуть діяти з 1 листопада та включають:

автоматичне продовження відстрочок для понад 600 000 громадян без черг і бюрократичних процедур;

можливість оформлення 80% відстрочок онлайн через додаток «Резерв+», решта – через будь-який ЦНАП.

Свириденко зазначила, що електронний військово-обліковий документ із QR-кодом замінить паперові довідки з печатками як основне підтвердження відстрочки.

«Це рішення є ключовим кроком до створення екосистеми «е-ТЦК», яка переводить основні послуги в цифровий формат, підвищує прозорість і зменшує навантаження на ТЦК», – наголосила очільниця уряду.

Контекст

З 1 грудня 2024 року в Україні діють нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1332 від 22 листопада. Відтепер усі етапи бронювання здійснюються виключно через портал «Дія». Ці зміни впроваджено за результатами аудиту заброньованих підприємств, який проводило Міністерство оборони протягом понад місяця.

13 серпня 2024 року Кабмін вніс зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних, щоб забезпечити стабільну роботу компаній у районах бойових дій та зберегти їхній кадровий потенціал. Згідно з новими правилами, критично важливі підприємства, розташовані в зонах активних або потенційних бойових дій, можуть забронювати до 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Перелік таких територій визначає Міністерство розвитку громад та територій.

Починаючи з 3 вересня 2024 року, підприємства критичної важливості на прифронтових територіях отримали можливість бронювати повний штат військовозобов’язаних через сервіс «Дія».