Министерство обороны предлагает изменения в законодательство, предусматривающие 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по «Контракту 18–24». Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 27 июня.

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Ранее после увольнения с военной службы таких граждан могли взять на военный учет и сразу призвать снова. Поправки к Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» должны устранить эту неопределенность, считают авторы инициативы.

Гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию, отмечают в Минобороны.

Контекст

В феврале Минобороны официально приступило к проекту «Контракт 18–24». Это добровольная инициатива для украинцев 18–24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.

Для контрактников предусмотрено 45 дней базовой подготовки, 14 дней профессиональной и 14 дней адаптации в бригаде.

На фронте будут проходить более частые ротации военных благодаря добровольцам-контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет, заявлял спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, контрактники будут служить в частях на линии столкновения и наиболее рискованных должностях.