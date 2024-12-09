Kernel виграла перший суд проти міноритаріїв. Вони хотіли зупинити делістинг компанії з Варшавської біржі

Компанія Kernel Holding S.A., зареєстрована в Люксембурзі, виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів, йдеться у повідомленні на Варшавській фондовій біржі 9 грудня. 27 листопада Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.

Ключові факти

Група міноритарних акціонерів подала позов проти Kernel та її мажоритарного акціонера Namsen Limited, щоб домогтися зупинення резолюцій, ухвалених на річних загальних зборах компанії 11 грудня 2023 року.

У результаті суд відхилив позов і наказав міноритаріям виплатити процесуальні відшкодування компанії і Namsen Limited.

Компанія наголошує, що ця справа стала одним із пʼяти розглядів, ініційованих тією ж групою міноритарних акціонерів у звʼязку з передбачуваним делістингом акцій компанії з Варшавської фондової біржі, збільшенням акціонерного капіталу в 2023-му та рішеннями загального річного збору акціонерів 2023 року.

«Kernel Holding S.A. залишається стійкою у своєму захисті і впевнена, що всі претензії, що залишилися, будуть відхилені аналогічним чином», – сказано у заяві компанії.

Контекст

15 травня 2023 року Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі. Forbes у квітні писав, що, вірогідно, в Андрія Веревського була більш прагматична та конкретна причина – можливість дешево викупити акції й повернути контроль над холдингом.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel про делістинг. Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel до завершення судового розгляду в Окружному суді Люксембургу.

У січні–березні 2024-го компанія збільшила виторг на 22%, до понад $1 млрд. Чистий прибуток зріс на 47% – до $101 млн.