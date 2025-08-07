Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» в первом полугодии 2025 года увеличил выручку на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,6 млрд грн. Во втором квартале выручка достигла 11,9 млрд грн, что на 25,8% больше, чем во втором квартале 2024-го. Более 900 млн грн – выручка Uklon за первые шесть месяцев года. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба оператора.

Ключевые факты

EBITDA «Киевстар» за первое полугодие увеличилось на 39,5% – до 9,2 млрд грн, за первый квартал – 6,9 млрд грн (+23,5%).

Капитальные расходы за первые шесть месяцев года выросли на 89,8% – до 6,4 млрд грн, за второй квартал – 3,9 млрд грн (+72,8%).

Консолидация Uklon, рост цифровых платформ Helsi и «Киевстар ТВ», а также масштабные инвестиции в инфраструктуру стали ключевыми факторами развития компании в течение второго квартала 2025 года, заявила компания.

Доля 4G-пользователей в общей абонентской базе во втором квартале 2025-го возросла до 64,5% (+2,1 п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 14,4 млн. В то же время сохраняется высокий спрос на цифровые продукты – количество мультисервисных пользователей выросло на 23,7%, говорится в пресс-релизе.

Helsi, цифровая медицинская информационная система «Киевстар», продолжает расти: количество пользователей в июне 2025 года достигло 2,5 млн, что на 15,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2024-го. Рост демонстрируют новые модели подписки и развитие B2B-направления.

«Киевстар ТВ» остается одним из драйверов роста: количество пользователей сервиса на конец второго квартала 2025 года выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика обеспечила запуск приложения для Xbox, украиноязычный контент и эксклюзивные спортивные трансляции.

Uklon, ставший частью экосистемы «Киевстар» в апреле 2025-го, за второй квартал 2025 года обеспечил $21,7 млн (свыше 904 млн грн) выручки и $9,3 млн (около 390 млн грн) EBITDA.

Абонентская база пользователей мобильной связи во втором квартале сократилась на 4,5% – с 23,4 млн до 22,4 млн пользователей. 4G-абонентов по результатам второго квартала было 14,4 млн, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (14,6 млн).

Контекст

«Киевстар» в 2024 году увеличил выручку на 11% по сравнению с предыдущим годом – до 37,3 млрд грн. В четвертом квартале выручка достигла $251 млн, что на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го. Uklon имеет ООО «Уклон Украина», которое в 2024 году, по данным Opendatabot, задекларировало выручку на уровне 1,7 млрд грн и чистую прибыль – 232 млн грн.

Материнская компания Veon в 2024-м увеличила выручку на 8,3% – до более чем $4 млрд, за четвертый квартал выручка достигла $998 млн, что на 4,7% превышает прошлогодний показатель.

Лидер по темпу роста выручки в 2024 году среди украинских мобильных операторов – lifecell, согласно YouControl. Этот показатель компания нарастила на 14% – до 13,3 млрд грн. У конкурентов динамика меньше. Выручка второго по количеству абонентов оператора Vodafone Украина выросла на 11,8%, до 22,6 млрд грн.