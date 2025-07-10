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«Киевстар» запустит SMS со спутниковой связью до конца года, мобильный интернет – в середине 2026-го

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина станет первой в Европе страной, где будут работать мобильные услуги Starlink. Обмен сообщениями станет доступен до конца 2025 года, а спутниковый широкополосный мобильный интернет – в середине 2026-го. Об этом заявил генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров, пишет Reuters.

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Подробности

  • Полевые испытания уже начались в рамках соглашения, подписанного со SpaceX в конце 2024 года. Это позволит компании Илона Маска предоставлять услуги прямой связи для мобильных телефонов в Украине.
  • Связь обеспечат спутники с модемами, которые будут работать как вышки сотовой связи, передавая сигналы прямо на смартфоны.
  • «На первом этапе мы запустим обмен сообщениями через OTT-технологии, такие как WhatsApp, Signal и другие», – отметил Комаров в комментарии Reuters в Риме.
  • По его словам, эта услуга появится до конца 2025 года.
  • «Вероятно, во втором квартале 2026-го мы сможем предложить спутниковую широкополосную передачу данных и голосовую связь», – добавил глава «Киевстара».

Контекст

В конце 2024 года «Киевстар» заключил соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, став первой европейской компанией, начавшей внедрение технологии прямой спутниковой связи Direct to Cell в Украине. Эта технология позволяет смартфонам подключаться к сети без дополнительного оборудования.

Спутники Starlink, оснащенные модемами eNodeB, функционируют как космические сотовые башни, обеспечивая интеграцию с сетью «Киевстара» на уровне стандартного роумингового партнера. Технология Direct to Cell обеспечивает связь в отдаленных регионах, где есть видимость неба, и работает с любыми телефонами LTE без необходимости изменять аппаратное обеспечение, прошивку или устанавливать специальные приложения. Пользователи получают бесперебойный доступ к текстовым сообщениям, голосовой связи и данным.

По состоянию на 31 декабря 2024 года, «Киевстар» обслуживает 23 млн мобильных абонентов и 1,1 млн пользователей домашнего интернета. Компания работает в сфере мобильной и фиксированной связи, 4G, облачных сервисов, цифрового телевидения и кибербезопасности. VEON и «Киевстар» планируют инвестировать $1 млрд в Украину в течение 2023-2027 годов.

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