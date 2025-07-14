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«Киевстар» все больше диверсифицирует свой доход, чтобы отойти от сугубо телеком-бизнеса. Почему первая попытка компании оказалась неудачной? Как успешно управлять новыми бизнесами группы? Какой день в истории компании был для нее самым тяжелым? Главное из интервью президента компании Александра Комарова на «Форуме предпринимателей» редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину
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Долгосрочная цель крупнейшего оператора «Киевстар» – получать половину годовой выручки от цифровых сервисов. «В 2026-м мы органично выйдем примерно на 20%», – говорит президент компании Александр Комаров.
Чтобы выполнить поставленную цель и «отвязаться от трубы», оператор в 2022 году приобрел медицинский сервис Helsi, в апреле 2025-го – сервис онлайн-вызова авто Uklon. На радаре также покупка сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.
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