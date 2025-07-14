«Киевстар» все больше диверсифицирует свой доход, чтобы отойти от сугубо телеком-бизнеса. Почему первая попытка компании оказалась неудачной? Как успешно управлять новыми бизнесами группы? Какой день в истории компании был для нее самым тяжелым? Главное из интервью президента компании Александра Комарова на «Форуме предпринимателей» редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину