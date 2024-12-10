Китай ограничивает поставки в США и ЕС компонентов дронов, используемых Украиной – Bloomberg

Украинские дроны на 95% состоят из китайских и европейских комплектующих , сообщал основатель дроновой компании TAF Drones Александр Яковенко.

Китайские производители недавно начали ограничивать продажу в США и Европе ключевых компонентов, используемых для создания беспилотных летательных аппаратов, пишет Bloomberg 9 декабря со ссылкой на источники. Многие производители БПЛА в Украине полагаются на китайские детали для производства дешевого и эффективного оружия, которое помогло определить ход войны с Россией.

Ключевые факты

По словам источников, эти шаги являются прелюдией к более широким экспортным ограничениям на детали дронов, которые, по прогнозам западных чиновников, Пекин введет в следующем году.

Ограничения на поставку компонентов для дронов повлияли как на американские, так и европейские компании. Китайские производители двигателей, аккумуляторов и контролеров полета ограничили объемы поставок или вообще прекратили поставки, заявили источники.

«Я слышу такую историю каждые два–три дня, – сказал Лоренц Майер, генеральный директор фирмы Auterion, которая поставляет программное обеспечение для беспилотников, в том числе тех, которые развернуты в Украине. – Я уверен, что со временем это перерастет в новые ограничения».

В октябре Китай ввел санкции против трех американских фирм и 10 чиновников, ссылаясь на планы Пентагона по оказанию помощи Тайваню. 5 декабря Китай добавил еще 13 американских компаний в свой список санкций по аналогичным причинам. В эту новую группу входит Shield AI Inc. – стартап, который производит автономные летательные аппараты, предназначенные для работы без GPS или удаленных пилотов. Компания активно работает в Украине, где беспилотники играют ключевую роль в продолжающейся войне.

По словам Джеймса Эрла, бывшего британского военного летчика, основавшего несколько компаний по производству беспилотников, европейские разработчики дронов переводят цепочки поставок за пределы Китая. «Покупка китайских деталей для дронов больше не является приемлемым занятием на Западе, – сказал Эрл. – Китайские ограничения – это лишь часть уже идущего процесса».

Западные страны стремятся производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. Но страна остается центром производства дешевого оборудования для устройств.

Несколько правительственных агентств США отслеживают проблему, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Государственный департамент и Министерство торговли связались (или планируют связаться) с пострадавшими американскими компаниями и работают над поиском альтернативных источников поставок двигателей, аккумуляторов и магнитов.

Контекст

Министерство обороны США внесло в черный список китайских производителей дронов, которые, по мнению Пентагона, связаны с китайскими военными. В них входит и SZ DJI Technology Co. из Шэньчжэня, крупнейший в мире производитель потребительских дронов, подавший в суд на Пентагон за добавление его в список.

Европейские чиновники заявляли, что китайские компании разрабатывают ударные беспилотники для России. Китайский чиновник заявил, что страна не поставляет оружие для войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует около 80% рынка коммерческих беспилотников.

Торговый конфликт обострился в этом месяце, когда Вашингтон ввел новые ограничения на продажу Китая чипов памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования.

В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным и нескольких материалов с высокотехнологичным и военным применением американским компаниям.