Торговая война. Китай начал антимонопольное расследование против Nvidia. Акции компании падают

Подробности

Государственное управление по регулированию рынка Китая проверяет соблюдение Nvidia антимонопольного законодательства и соблюдение условий, взятых при покупке компании Mellanox за $6,9 млрд в 2020 году. Это приобретение стало самым большим в истории Nvidia и укрепило позиции на рынке обработки данных и высокопроизводительных вычислений.

Расследование пройдет на фоне обострения отношений между странами после объявления Вашингтоном новых ограничений на экспорт передовых микросхем в Китай, отметило издание.

Санкции США заставили Nvidia продавать в Китае упрощенные версии своих чипов, что затруднило создание мощных вычислительных кластеров для китайских компаний, таких как Huawei, ByteDance, Alibaba и Tencent.

Несмотря на санкции, Китай остается важным рынком для Nvidia, обеспечивая 15% продаж в последнем квартале. Однако эти ограничения влияют на способность страны развивать инфраструктуру искусственного интеллекта, критически важную для технологического прогресса.

Контекст

После введения в США экспортных ограничений в Китае начал развиваться подпольный рынок микрочипов. Китайские поставщики заявляют, что получают излишки от крупных партий Nvidia, переправляемых через компании, зарегистрированные в Индии, Тайване и Сингапуре.

Китай активно инвестирует в отечественную полупроводниковую промышленность: строится не менее 23 производственных объектов с запланированными инвестициями свыше $100 млрд к 2030 году. Ожидается, что к этому времени Китай будет контролировать более половины мировых мощностей по производству полупроводников старого поколения.

Nvidia, удерживающая более 90% китайского рынка чипов для искусственного интеллекта стоимостью $7 млрд, адаптирует свою стратегию, создавая чипы специально для Китая (H20, L20 и L2). Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной после запрета на экспорт усовершенствованных чипов A800 и H800 AI.

Несмотря на запреты США, китайские университеты и исследовательские учреждения получают высокопроизводительные чипы Nvidia через реселлеров. Reuters сообщал, что в 2024 году по меньшей мере 10 китайских компаний закупили чипы Nvidia через серверные продукты Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. и Gigabyte Technology Co Ltd.

Хотя США запрещают продажу таких чипов через третьих лиц, покупка и продажа чипов в Китае не являются незаконными. Nvidia отмечает, что продукция, упомянутая в тендерах, была экспортирована и доступна еще до ужесточения ограничений в 2022 году.