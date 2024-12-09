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Торговая война. Китай начал антимонопольное расследование против Nvidia. Акции компании падают

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Китай инициировал антимонопольное расследование против Nvidia, американского гиганта по производству микросхем и лидера на рынке графических процессоров для искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times 9 декабря. После этого сообщения акции компании лишились почти 2,5% на премаркете.

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Подробности

  • Государственное управление по регулированию рынка Китая проверяет соблюдение Nvidia антимонопольного законодательства и соблюдение условий, взятых при покупке компании Mellanox за $6,9 млрд в 2020 году. Это приобретение стало самым большим в истории Nvidia и укрепило позиции на рынке обработки данных и высокопроизводительных вычислений.
  • Расследование пройдет на фоне обострения отношений между странами после объявления Вашингтоном новых ограничений на экспорт передовых микросхем в Китай, отметило издание.
  • Санкции США заставили Nvidia продавать в Китае упрощенные версии своих чипов, что затруднило создание мощных вычислительных кластеров для китайских компаний, таких как Huawei, ByteDance, Alibaba и Tencent.
  • Несмотря на санкции, Китай остается важным рынком для Nvidia, обеспечивая 15% продаж в последнем квартале. Однако эти ограничения влияют на способность страны развивать инфраструктуру искусственного интеллекта, критически важную для технологического прогресса.

Контекст

После введения в США экспортных ограничений в Китае начал развиваться подпольный рынок микрочипов. Китайские поставщики заявляют, что получают излишки от крупных партий Nvidia, переправляемых через компании, зарегистрированные в Индии, Тайване и Сингапуре.

Китай активно инвестирует в отечественную полупроводниковую промышленность: строится не менее 23 производственных объектов с запланированными инвестициями свыше $100 млрд к 2030 году. Ожидается, что к этому времени Китай будет контролировать более половины мировых мощностей по производству полупроводников старого поколения.

Nvidia, удерживающая более 90% китайского рынка чипов для искусственного интеллекта стоимостью $7 млрд, адаптирует свою стратегию, создавая чипы специально для Китая (H20, L20 и L2). Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной после запрета на экспорт усовершенствованных чипов A800 и H800 AI.

Несмотря на запреты США, китайские университеты и исследовательские учреждения получают высокопроизводительные чипы Nvidia через реселлеров. Reuters сообщал, что в 2024 году по меньшей мере 10 китайских компаний закупили чипы Nvidia через серверные продукты Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. и Gigabyte Technology Co Ltd.

Хотя США запрещают продажу таких чипов через третьих лиц, покупка и продажа чипов в Китае не являются незаконными. Nvidia отмечает, что продукция, упомянутая в тендерах, была экспортирована и доступна еще до ужесточения ограничений в 2022 году.

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