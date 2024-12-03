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Торговая война. Китай ответил США на меры против полупроводниковой промышленности

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Китай запретил экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, пишет Reuters со ссылкой на министерство торговли КНР. Это явилось ответом на ограничение США против китайской полупроводниковой промышленности.

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Подробности

  • Директива Пекина, ссылающаяся на «защиту национальной безопасности и интересов», вступает в силу немедленно – с 3 декабря. Также она требует более строгой проверки конечного использования поставляемых в США графитовых изделий.
  • Принятые санкции усиливают соблюдение уже существующих ограничений на экспорт критически важных минералов, которые Пекин начал вводить в прошлом году. Но они применяются только к США в условиях последней эскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира в преддверии вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, отмечает агентство.
  • Этот шаг сделан после того, как 2 декабря США третий раз за три года ввели ограничения на китайскую полупроводниковую промышленность, запретив экспорт 140 компаниям, в частности производителю оборудования для чипов Naura ATechnology Group Co Ltd.

Контекст

В октябре этого года не было никаких поставок германия и галлия из Китая в США, хотя годом ранее это был четвертый и пятый по величине рынок сбыта минералов соответственно, свидетельствуют данные китайской таможни.

Галлий и германий используются в полупроводниках, тогда как германий еще и применяется в инфракрасных технологиях, волоконно-оптических кабелях и солнечных батареях.

Общие октябрьские поставки сурьмы из Китая упали на 97% по сравнению с сентябрем после того, как Пекин ввел меры по ограничению экспорта этой продукции. В прошлом году на Китай приходилось 48% мировой добычи сурьмы, используемой в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии и очках ночного видения, аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании.

Инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Трампа, считают эксперты Bank of America. Они прогнозируют 5% падения валютных рынков развивающихся стран в первой половине 2025 года. Основной удар придется на китайский юань. В первой половине следующего года китайская валюта упадет до 7,6 юаня за доллар, если администрация Трампа введет 40% пошлины на китайские товары. При этом 60% пошлины приведут к понижению курса юаня до 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем 7,24.

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