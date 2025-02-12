Китайская Baidu разрабатывает ИИ-модель нового поколения, чтобы конкурировать с OpenAI – CNBC

Китайский технологичный гигант Baidu готовится выпустить новую версию своей модели искусственного интеллекта Ernie 5.0 во второй половине 2025 года. Об этом 12 февраля пишет CNBC, ссылаясь на источники.
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Подробности
- Это обновление состоится на фоне соревнования китайских компаний за создание инновационных ИИ-моделей, чтобы составить конкуренцию OpenAI и другим западным технологическим компаниям, пишет издание.
- Ожидается, что новая модель будет включать в себя значительные улучшения мультимодальных возможностей, в частности способность обрабатывать текст, видео, изображения и аудио, комбинировать эти разные типы информации. Мультимодальность позволяет системе переходить между категориями, например, преобразовывать текст в видео или наоборот.
- Генеральный директор Baidu Робин Ли на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что затраты на эксплуатацию ИИ-моделей могут снизиться более чем в 10 раз в год. Он подчеркнул, что если снизить себестоимость, это приведет к значительному росту производительности.
Контекст
Baidu выпустила чат-бота на основе модели Ernie в марте 2023 года, став первой крупной китайской компанией, шагнувшей в направлении создания продукта, похожего на ChatGPT. Сначала этот продукт пользовался большим спросом, но позже его начали постепенно вытеснять разработки других крупных китайских компаний, таких как Alibaba и ByteDance.
Модель Ernie уже поддерживает использование генеративного ИИ в ряде продуктов Baidu, включая облачные сервисы и создание контента. В частности, платформа Wenku для создания презентаций и других документов уже имеет более 40 млн платных пользователей по состоянию на конец 2024 года, что на 60% больше по сравнению с концом 2023-го.
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