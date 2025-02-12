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Китайська Baidu розробляє ШІ-модель нового покоління, щоб конкурувати з OpenAI – CNBC

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Китайський технологічний гігант Baidu готується випустити нову версію своєї моделі штучного інтелекту Ernie 5.0 в другій половині 2025 року. Про це 12 лютого пише CNBC, посилаючись на джерела.

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Деталі 

  • Це оновлення відбудеться на тлі змагання китайських компаній за створення інноваційних ШІ-моделей, щоб скласти конкуренцію OpenAI та іншим західним технологічним компаніям, пише видання.
  • Очікується, що нова модель включатиме значні покращення мультимодальних можливостей, зокрема здатність обробляти текст, відео, зображення та аудіо, комбінувати ці різні типи інформації. Мультимодальність дозволяє системі переходити між категоріями, наприклад, перетворювати текст на відео або навпаки. 
  • Генеральний директор Baidu Робін Лі на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявив, що витрати на експлуатацію ШІ-моделей можуть знизитися більше ніж у 10 разів за рік. Він наголосив, що якщо зменшити собівартість, це приведе до значного зростання продуктивності.

Контекст 

Baidu випустила чат-бота на основі моделі Ernie в березні 2023 року, ставши першою великою китайською компанією, що зробила крок у напрямі створення продукту, схожого на ChatGPT. Спочатку цей продукт мав великий попит, але пізніше його почали поступово витісняти розробки інших великих китайських компаній, таких як Alibaba та ByteDance.

Модель Ernie вже підтримує використання генеративного ШІ в низці продуктів Baidu, серед яких хмарні сервіси та створення контенту. Зокрема, платформа Wenku для створення презентацій та інших документів має вже понад 40 млн платних користувачів станом на кінець 2024 року, що на 60% більше порівняно з кінцем 2023-го.

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