BYD впервые обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе

Китайская компания BYD Co. впервые опередила Tesla Inc. по продажам электромобилей в Европе, обойдя американский бренд, долго лидировавший в сегменте электрокаров на континенте. Об этом пишет Bloomberg 22 мая.

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В апреле BYD зарегистрировала 7231 новый аккумуляторный электромобиль, что на 169% больше, чем в прошлом году, войдя в топ-10 брендов по продажам электрокаров. Tesla, чьи регистрации упали на 49%, заняла следующую позицию.

«Хотя разница в месячных продажах между двумя брендами невелика, это имеет огромное значение. Это переломный момент для европейского авторынка», – отметил аналитик Jato Dynamics Фелипе Муноз.

Несмотря на рост европейского сегмента электромобилей на 28%, Tesla продолжает терять позиции, в то время как Volkswagen, лидер рынка, увеличил продажи электрокаров на 61%, а бренд Skoda от Volkswagen AG утроил регистрацию.

BYD еще больше опередила Tesla, если учесть гибридные электромобили: общие продажи китайской компании выросли на 359%.

Контекст

Китайская компания BYD обошла Tesla по объему глобальных продаж электромобилей, укрепив позиции среди лидеров рынка. В январе 2025-го BYD реализовала более 318 000 электрических и гибридных автомобилей, что на 161% больше, чем в прошлом году, и заняла почти 15% китайского авторынка – крупнейшего в мире.

В марте 2025 года BYD объявила о планах привлечь $5,2 млрд посредством размещения акций для финансирования исследований, международной экспансии, пополнения оборотного капитала и других корпоративных потребностей. В первом квартале чистая прибыль компании составила 9,15 млрд юаней ($1,3 млрд), превысив прогнозы аналитиков и опередив Tesla, чья прибыль достигла всего $409 млн – в три раза меньше.