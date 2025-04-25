Китайська BYD обійшла Tesla за чистим прибутком у понад три рази

BYD Co. у першому кварталі отримала 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд) чистого прибутку, перевершивши прогнози аналітиків і обійшовши Tesla ще за одним ключовим показником. Для порівняння, чистий прибуток Tesla склав лише $409 млн, пише Bloomberg 25 квітня.
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Деталі
- Чистий прибуток BYD перевищив прогнози аналітиків, які оцінювали його в 8,1 млрд юанів. Хоча продажі компанії за три місяці, що закінчилися 31 березня, склали 170,36 млрд юанів, що на 36% більше, ніж торік, вони не виправдали очікувань аналітиків.
- З огляду на те, що перші три місяці року зазвичай є найслабшими для китайських автовиробників через тривалі свята Місячного Нового року, BYD демонструє перспективи для сильного 2025-го, говорять експерти.
- Продажі автомобілів за квартал склали майже 1 млн одиниць, що ставить китайського гіганта на шлях до досягнення річного обсягу продажів у 5,5 млн одиниць, включаючи 800 000 експортних машин.
- Аналітики зазначають, що автомобільні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, навряд чи вплинуть на BYD, оскільки компанія не продає легкові автомобілі в США, але має міцні перспективи замовлень у регіонах із високим зростанням, таких як Південна Америка та деякі країни Південно-Східної Азії.
- Крім того, BYD будує завод електромобілів в Угорщині, який розпочне виробництво наприкінці 2025 року.
- Акції BYD, що торгуються в Гонконзі, у п’ятницю зросли на 1,7%, а загалом за рік приріст склав майже 50%. Це додається до зростання на 24% у 2024-му та на 11% у 2023-му.
Контекст
Компанія BYD зміцнила свої позиції серед світових лідерів ринку електромобілів, обійшовши Tesla за обсягом глобальних продажів. У січні 2025 року BYD продала понад 318 000 гібридних та електричних автомобілів, що на 161% більше, ніж у попередньому році. На найбільшому автомобільному ринку світу – у Китаї – частка BYD досягла майже 15%.
На початку березня 2025 року BYD анонсувала плани залучити $5,2 млрд шляхом розміщення акцій. Отримані кошти будуть спрямовані на дослідження та розробки, розширення на міжнародних ринках, поповнення оборотного капіталу та інші корпоративні потреби.
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