«Книгарня Є» откроется на вокзале в Киеве, сеть победила в аукционе

«Книгарня Є» победила в аукционе по аренде помещения на Центральном железнодорожном вокзале столицы, свидетельствуют данные «Prozorro.Продажи». Всего за право размещения магазина на вокзале соревновались пять участников.

Ключевые факты

Будущий книжный магазин будет занимать часть помещения в здании главного вокзала площадью 102,7 кв. м.

Начальная цена аренды составила 166 502 грн. Победителем аукциона стала «Книгарня Є», предложившая 403 777 грн в месяц.

Участие в аукционе также приняли книжный магазин «Сенс» (295 777 грн), «Комакс Сервис» (275 995 грн), «Издательство Старого Льва» (239 000 грн) и «Ридит» (171 995 грн).

Среди требований к участникам было наличие по меньшей мере одного действующего магазина на территории Киева или Киевской области и веб-сайта, который имеет доменное имя, касающееся названия магазина, и не является посадочной страницей маркетплейсов.

Еще одним требованием является согласование с арендодателем («Укрзализныцей») материалов и визуализации интерьера и экстерьера объекта аренды, соответствие объекта аренды принципам инклюзивности.

Победитель должен реализовывать в точке продаж печатные книги с использованием не менее 85% полезной площади объекта аренды под такие товары и не более 15% – для реализации продовольственной группы товаров, кроме подакцизной группы.

Обязательным является наличие в ассортименте печатной продукции товаров не менее 20 различных издательств и наличие в ассортименте книг не менее 10 артикулов англоязычного контента.

Срок аренды – два года и 360 дней.

Контекст

«Укрзализныця» решила возобновить аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны. УЗ стремится, чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое.

«Укрзализныця» анонсировала появление полноценного книжного магазина на Центральном железнодорожном вокзале. На локации будут представлены современные украинские и зарубежные авторы, мировая классика и детская литература. Книжный магазин должен органично вписаться в концепцию общей модернизации пространства главного вокзала страны.

Также на вокзале в Киеве планируется открыть банковское мини-отделение (35 кв. м). Среди планируемых для аренды – площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.