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«Книгарня Є» откроется на вокзале в Киеве, сеть победила в аукционе

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

«Книгарня Є» победила в аукционе по аренде помещения на Центральном железнодорожном вокзале столицы, свидетельствуют данные «Prozorro.Продажи». Всего за право размещения магазина на вокзале соревновались пять участников.

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Ключевые факты

  • Будущий книжный магазин будет занимать часть помещения в здании главного вокзала площадью 102,7 кв. м.
  • Начальная цена аренды составила 166 502 грн. Победителем аукциона стала «Книгарня Є», предложившая 403 777 грн в месяц.
  • Участие в аукционе также приняли книжный магазин «Сенс» (295 777 грн), «Комакс Сервис» (275 995 грн), «Издательство Старого Льва» (239 000 грн) и «Ридит» (171 995 грн).
  • Среди требований к участникам было наличие по меньшей мере одного действующего магазина на территории Киева или Киевской области и веб-сайта, который имеет доменное имя, касающееся названия магазина, и не является посадочной страницей маркетплейсов.
  • Еще одним требованием является согласование с арендодателем («Укрзализныцей») материалов и визуализации интерьера и экстерьера объекта аренды, соответствие объекта аренды принципам инклюзивности.
  • Победитель должен реализовывать в точке продаж печатные книги с использованием не менее 85% полезной площади объекта аренды под такие товары и не более 15% – для реализации продовольственной группы товаров, кроме подакцизной группы.
  • Обязательным является наличие в ассортименте печатной продукции товаров не менее 20 различных издательств и наличие в ассортименте книг не менее 10 артикулов англоязычного контента.
  • Срок аренды – два года и 360 дней.

Контекст

«Укрзализныця» решила возобновить аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны. УЗ стремится, чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое.

«Укрзализныця» анонсировала появление полноценного книжного магазина на Центральном железнодорожном вокзале. На локации будут представлены современные украинские и зарубежные авторы, мировая классика и детская литература. Книжный магазин должен органично вписаться в концепцию общей модернизации пространства главного вокзала страны.

Также на вокзале в Киеве планируется открыть банковское мини-отделение (35 кв. м). Среди планируемых для аренды – площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.

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