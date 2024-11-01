«Книгарня Є» откроется на вокзале в Киеве, сеть победила в аукционе

«Книгарня Є» победила в аукционе по аренде помещения на Центральном железнодорожном вокзале столицы, свидетельствуют данные «Prozorro.Продажи». Всего за право размещения магазина на вокзале соревновались пять участников.
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Ключевые факты
- Будущий книжный магазин будет занимать часть помещения в здании главного вокзала площадью 102,7 кв. м.
- Начальная цена аренды составила 166 502 грн. Победителем аукциона стала «Книгарня Є», предложившая 403 777 грн в месяц.
- Участие в аукционе также приняли книжный магазин «Сенс» (295 777 грн), «Комакс Сервис» (275 995 грн), «Издательство Старого Льва» (239 000 грн) и «Ридит» (171 995 грн).
- Среди требований к участникам было наличие по меньшей мере одного действующего магазина на территории Киева или Киевской области и веб-сайта, который имеет доменное имя, касающееся названия магазина, и не является посадочной страницей маркетплейсов.
- Еще одним требованием является согласование с арендодателем («Укрзализныцей») материалов и визуализации интерьера и экстерьера объекта аренды, соответствие объекта аренды принципам инклюзивности.
- Победитель должен реализовывать в точке продаж печатные книги с использованием не менее 85% полезной площади объекта аренды под такие товары и не более 15% – для реализации продовольственной группы товаров, кроме подакцизной группы.
- Обязательным является наличие в ассортименте печатной продукции товаров не менее 20 различных издательств и наличие в ассортименте книг не менее 10 артикулов англоязычного контента.
- Срок аренды – два года и 360 дней.
Контекст
«Укрзализныця» решила возобновить аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны. УЗ стремится, чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое.
«Укрзализныця» анонсировала появление полноценного книжного магазина на Центральном железнодорожном вокзале. На локации будут представлены современные украинские и зарубежные авторы, мировая классика и детская литература. Книжный магазин должен органично вписаться в концепцию общей модернизации пространства главного вокзала страны.
Также на вокзале в Киеве планируется открыть банковское мини-отделение (35 кв. м). Среди планируемых для аренды – площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.
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