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Правительство ожидает, что новая «єПідтримка» поможет книгоиздателям. Во время предыдущей программы на книги потратили 1,2 млрд грн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Программа «єПідтримка», анонсированная президентом Владимиром Зеленским, даст новые стимулы для развития издательства и распространения украинской книги, сообщает Минэкономики. В скором времени также заработают сертификаты на покупку украинских книг эквивалентом 900 грн.

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Ключевые факты

  • У правительства есть ряд инициатив для развития украинской книги. Уже действует программа «Национальный кэшбэк» – покупая украинские книги, можно получить до 10% компенсации от стоимости.
  • В декабре украинцы получат 1000 грн социальной поддержки, потратить которые можно, в частности, на книги, отметила министр экономики Юлия Свириденко.
  • Представители книгоиздательской отрасли напомнили, что «єПідтримка», введенная в 2021 году, оказала положительное влияние. Благодаря этой инициативе с декабря 2021-го по февраль 2022 года украинцы потратили на книги 1,2 млрд грн. Это повысило спрос на украинскую книгу и помогло издателям выстоять в начале полномасштабного вторжения.
  • «Это фантастически, что украинцы тогда выбрали украинские книги одной из основных категорий для расхода 1000 грн. Благодаря этой программе отрасль подготовилась к полномасштабному вторжению, и в первые полгода издатели продержались благодаря накопленным средствам», – заявил главный редактор издательства «Фолио», и.о. президента общественного союза «Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей» Александр Красовицкий.
  • Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сообщил, что вскоре 18-летние украинцы смогут получить сертификат на покупку украинских книг эквивалентом 900 грн. Соответствующий закон о стимулировании развития книгоиздания и книгораспространения президент подписал 17 мая. Закон предусматривает предоставление книжным магазинам государственных субсидий, которые будут компенсировать арендную плату за помещение.

Контекст

Книгоиздательская отрасль пострадала с начала войны. Были уничтожены типографии, например, харьковская «Фактор-Печать», утрачены мощности из-за временной оккупации, была нехватка доступа к финансированию.

Финансовые показатели книжных магазинов растут ежегодно с 2021-го, согласно исследованию Украинского института книги (УИК). Выручки ритейлеров в 2023-м вдвое превысили довоенные, в том числе из-за удорожания книг. Розничных продавцов книг по всей Украине УИК насчитывает около 700.

25 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа должна заработать с 1 декабря.

29 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эта программа является частью комплексного пакета зимней поддержки семей.

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