Служба безопасности Украины и Киевская городская прокуратура задержали бывшего в.и.о. первого вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом», бывшего заместителя министра энергетики. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко 2 декабря. По данным LIGA.net , речь идет о Юрии Шейко.

Детали

Задержанному собираются объявить подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Также готовят документы для избрания меры пресечения.

По данным Кравченко, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб – документа, который касается ядерной безопасности страны.

Следствие установило, что 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,6 млн грн, 12 августа того же года он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму до 130,9 млн грн без каких-либо-экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика ЯСП.

Генпрокурор подтвердил, что внутренние проверки и экспертизы выявили искусственное завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн, которые фактически вывели из предприятия.

Следователям при изучении структуры собственности ПАО «Просто-Страхование» удалось выйти на цепь аффилированных компаний, которая ведет к российскому финансовому сектору.

Следствие установило, что основной владелец «Просто-Страхование» – кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника – ПАО «Жизнь и Пенсия» и гражданин Украины.

Далее идет цепь компаний с Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED. Через нее удалось выйти на гражданина Армении, который контролировал часть операций, и на дочернее предприятие «Р-Интер» (ранее «РЕСО-Интер»).

В итоге все это ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу «РЕСО», конечными бенефициарами которого являются граждане России. Также россиянин есть среди акционеров ПАО «Жизнь и Пенсия» – президент российской холдинговой компании «РЕСО».

«Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны», – подытожил Кравченко.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. В деле фигурируют бизнесмены, действующие министры и работники «Энергоатома».

В рамках дела семерым лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек. НАБУ не раскрывает имена фигурантов дела. На пленках правоохранителей, по утверждению нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, фигурируют: Карлсон – совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич; Профессор – министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», бывший сотрудник генпрокуратуры Дмитрий Басов; Рокет – бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома».