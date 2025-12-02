Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Бывшего высокопоставленного чиновника «Энергоатома» задержали по подозрению в выводе 18,6 млн грн через российские компании

Forbes

2 хв читання

Бывшего высокопоставленного чиновника «Энергоатома» задержали по подозрению в выводе 18,6 млн грн через российские компании /Офис генерального прокурора/gp.gov.ua

Офис генерального прокурора/gp.gov.ua

Служба безопасности Украины и Киевская городская прокуратура задержали бывшего в.и.о. первого вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом», бывшего заместителя министра энергетики. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко 2 декабря. По данным LIGA.net, речь идет о Юрии Шейко.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • Задержанному собираются объявить подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Также готовят документы для избрания меры пресечения.
  • По данным Кравченко, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб – документа, который касается ядерной безопасности страны.
  • Следствие установило, что 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,6 млн грн, 12 августа того же года он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму до 130,9 млн грн без каких-либо-экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика ЯСП.
  • Генпрокурор подтвердил, что внутренние проверки и экспертизы выявили искусственное завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн, которые фактически вывели из предприятия.
  • Следователям при изучении структуры собственности ПАО «Просто-Страхование» удалось выйти на цепь аффилированных компаний, которая ведет к российскому финансовому сектору.
  • Следствие установило, что основной владелец «Просто-Страхование» – кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника – ПАО «Жизнь и Пенсия» и гражданин Украины.
  • Далее идет цепь компаний с Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED. Через нее удалось выйти на гражданина Армении, который контролировал часть операций, и на дочернее предприятие «Р-Интер» (ранее «РЕСО-Интер»).
  • В итоге все это ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу «РЕСО», конечными бенефициарами которого являются граждане России. Также россиянин есть среди акционеров ПАО «Жизнь и Пенсия» – президент российской холдинговой компании «РЕСО».
  • «Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны», – подытожил Кравченко.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. В деле фигурируют бизнесмены, действующие министры и работники «Энергоатома».

В рамках дела семерым лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек. НАБУ не раскрывает имена фигурантов дела. На пленках правоохранителей, по утверждению нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, фигурируют: Карлсон – совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич; Профессор – министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», бывший сотрудник генпрокуратуры Дмитрий Басов; Рокет – бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні