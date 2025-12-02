Служба безпеки України й Київська міська прокуратура затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом», колишнього заступника міністра енергетики. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко 2 грудня. За даними LIGA.net , йдеться про Юрія Шейка.

Деталі

Затриманому збираються оголосити підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Також готують документи для обрання запобіжного заходу.

За даними Кравченка, йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду – документа, який стосується ядерної безпеки країни.

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,6 млн грн, 12 серпня того самого року він підписав додаткову угоду і підвищив суму до 130,9 млн грн без будь-яких економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика ЯСП.

Генпрокурор підтвердив, що внутрішні перевірки та експертизи виявили штучне завищення вартості послуг на 18,6 млн грн, які фактично вивели з підприємства.

Слідчим під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» вдалося вийти на ланцюг афілійованих компаній, який веде до російського фінансового сектору.

Слідство встановило, що основний власник «Просто-Страхування» – кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники – ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.

Далі йде ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через нього вдалося вийти на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, та на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (раніше «РЕСО-Інтер»).

У підсумку все це веде до однієї фінансової групи – російського холдингу «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Росії. Також росіянин є серед акціонерів ПАТ «Життя та Пенсія» – президент російської холдингової компанії «РЕСО».

«Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні», – підсумував Кравченко.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують бізнесмени, діючі міністри та працівники «Енергоатому».

У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. НАБУ не розкриває імена фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тімур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній співробітник генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатому».