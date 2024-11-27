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Правка об отмене налогообложения «задним числом» для ФЛП прошла профильный комитет Верховной Рады

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes
Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал отмену повышения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк 27 ноября. Речь идет о правке к законопроекту о рекордном повышении налогов, которое Рада приняла 10 октября этого года.

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Подробности

  • Комитет одобрил правку о переносе для ФЛП введения налогообложения с 1 октября на 1 января 2025 года, сообщил Железняк. «То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона «заднее число», кроме банков», – отметил он.
  • До этого Железняк сообщил, что на комитете планируют одобрить следующие изменения: налогообложение для ФЛП начнет действовать не с 1 октября 2024 года, а с момента вступления в силу закона; для военного сбора, в том числе сохранение 1,5% ставки для военных и освобождение плательщиков из пострадавших регионов.

Контекст

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11416-д о повышении налогов. 4 октября профильный комитет рекомендовал принять документ во втором чтении. Однако 9 октября Главное юридическое управление ВР признало отдельные положения законопроекта противоречащими Конституции.

10 октября законопроект был принят в целом. В то же время депутаты не поддержали правки о повышении военного сбора для физлиц, ФЛП и военных, оставив ставку на уровне 1,5%.

14 октября Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, препятствовавших принятию законопроекта №11416-д о повышении налогов.

Президент Владимир Зеленский полтора месяца не подписывает этот законопроект. Что уже почти втрое превысило прописанный в Конституции срок.

Документ продвигался в Верховной Раде как неотложный – он должен был закрыть потребности в финансировании армии этого и следующего года. Уже в процессе согласования документа ожидаемые поступления от повышения налогов уменьшились более чем в 10 раз. Если в начальной версии правительства законопроект должен принести в этом году 125 млрд грн и 340 млрд грн в следующем, то в финальной версии – 23 млрд грн и 140 млрд грн соответственно.

Семь собеседников Forbes Ukraine в Кабмине, Раде и ОП называют разные причины, сдерживающие президента от подписания документа. Большинство удивлено, что процесс затянулся. Больше об этом читайте – здесь.

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