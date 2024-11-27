Правка про скасування оподаткування «заднім числом» для ФОП пройшла профільний комітет Верховної Ради

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав скасування підвищення податків «заднім числом» для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році. Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк 27 листопада. Йдеться про правку до законопроєкту про рекордне підвищення податків, яке Рада ухвалила 10 жовтня цього року.
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Деталі
- Комітет схвалив правку про перенесення для ФОП впровадження оподаткування з 1 жовтня на 1 січня 2025 року, повідомив Железняк. «Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону «заднє число», окрім банків», – зазначив він.
- До цього Железняк повідомив, на комітеті планують схвалити такі зміни: оподаткування для ФОП почне діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з моменту набрання чинності законом; збереження чинної ставки податку для є-резидентів; чітке визначення дати початку дії нового оподаткування; уточнення правил для військового збору, зокрема збереження 1,5% ставки для військових та звільнення платників із постраждалих регіонів.
Контекст
17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11416-д про підвищення податків. 4 жовтня профільний комітет рекомендував ухвалити документ у другому читанні. Однак 9 жовтня Головне юридичне управління ВР визнало окремі положення законопроєкту такими, що суперечать Конституції.
10 жовтня законопроєкт було прийнято в цілому. Водночас депутати не підтримали правки щодо підвищення військового збору для фізосіб, ФОПів та військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.
14 жовтня Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що перешкоджали прийняттю законопроєкту №11416-д про підвищення податків.
Президент Володимир Зеленський півтора місяця не підписує цей законопроєкт. Що уже майже втричі перевищило прописаний у Конституції термін.
Документ просували у Верховній Раді як невідкладний – він мав закрити потреби у фінансуванні армії цього та наступного року. Вже в процесі узгодження документу очікувані надходження від підвищення податків зменшилися у понад 10 разів. Якщо в початковій версії уряду законопроєкт мав принести цього року 125 млрд грн і 340 млрд грн наступного, то у фінальній версії – 23 млрд грн та 140 млрд грн відповідно.
Сім співрозмовників Forbes Ukraine у Кабміні, Раді та ОП називають різні причини, які стримують президента від підписання документа. Більшість здивована, що процес затягнувся. Більше про це читайте – тут.
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