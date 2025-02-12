Компания из структуры МХП начала экспорт биометана в ЕС

11 февраля «Ориль-Лидер», которая является частью агрохолдинга МХП Юрия Косюка, экспортировали 27 400 кубометров биометана в Германию. Об этом сообщила пресс-служба МХП.

Ключевые факты

Производство биометана «Ориль-Лидер» начала в январе 2025-го.

Мощность производства – 11 млн кубометров биометана в год.

Первую партию биометана в 27 400 кубометров компания экспортировала в Германию через польско-украинскую границу.

Покупатель – энерготрейдер Vitol. Компания занимается торговлей и дистрибуцией энергоносителей. Ее деятельность включает торговлю нефтью и нефтепродуктами, газом, электроэнергией.

В 2023 году выручка Vitol составила $400 млрд, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании за этот период составила $13 млрд, по данным Reuters.

Контекст

МХП стала второй компанией после Vitagro Сергея Лабазюка, экспортировавшей биометан в ЕС. Vitagro экспортировала 68 000 кубометров биометана в Германию через украинско-словацкую границу, покупателем стало европейское подразделение компании ERU.

МХП – ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.

МХП занимал восьмое место в рейтинге «100 крупнейших частных компаний Украины» за 2021 год, который составил Forbes. Торговые марки МХП: «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», Kurator, Skott Smeat, «Döner Mаркет», «Мʼясомаркет», «Секрети шефа», «ХО перекусити?».

В третьем квартале 2024 года выручка МХП увеличилась на 5%, до $773 млн. В январе–сентябре выручка осталась почти стабильной в годовом исчислении и составила $2,3 млрд. Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 75%, до $96 млн.