Компанія зі структури МХП почала експорт біометану до ЄС

11 лютого «Оріль-Лідер», яка є частиною агрохолдингу МХП Юрія Косюка, експортували 27 400 кубометрів біометану до Німеччини. Про це повідомила пресслужба МХП.

Ключові факти

Виробництво біометану «Оріль-Лідер» розпочала у січні 2025-го.

Потужність виробництва – 11 млн кубометрів біометану на рік.

Першу партію біометану в 27 400 кубометрів компанія експортувала до Німеччини через польсько-український кордон.

Покупець – енерготрейдер Vitol. Компанія займається торгівлею та дистрибуцією енергоносіїв. Її діяльність охоплює торгівлю нафтою та нафтопродуктами, газом, електроенергією.

У 2023 році виторг Vitol склав $400 млрд, що на 20% менше порівняно з попереднім роком. Чистий прибуток компанії за цей період становив $13 млрд, за даними Reuters.

Контекст

МХП стала другою компанією після Vitagro Сергія Лабазюка, яка експортувала біометан до ЄС. Vitagro здійснила експорт 68 000 кубометрів біометану до Німеччини через українсько-словацький кордон, покупцем став європейський підрозділ компанії ERU.

МХП – провідний виробник курятини в Україні. Холдинг контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць і вирощування поголівʼя, переробки, збуту, дистрибуції та продажу мʼяса птиці.

МХП посідав восьме місце в рейтингу «100 найбільших приватних компаній України» за 2021 рік, який склав Forbes. Торгові марки МХП: «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», Kurator, Skott Smeat, «Döner Mаркет», «Мʼясомаркет», «Секрети шефа», «ХО перекусити?».

У третьому кварталі 2024-го виторг МХП збільшився на 5%, до $773 млн. У січні–вересні виторг залишився майже стабільним у річному обчисленні та становив $2,3 млрд. Чистий прибуток у третьому кварталі збільшився на 75%, до $96 млн.