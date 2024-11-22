МХП збільшив прибуток на 75%, до $96 млн, у третьому кварталі

Харчовий та агротехнічний холдинг МХП, найбільший в Україні виробник курятини, у третьому кварталі збільшив прибуток на 75%, до $96 млн, порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це свідчить звітність холдингу, опублікована на сайті Лондонської фондової біржі 22 листопада.

Ключові факти

У третьому кварталі виторг МХП збільшився на 5% у річному обчисленні до $773 млн (третій квартал 2023 року – $739 млн). У січні – вересні виторг залишився майже стабільним у річному обчисленні і становив $2,3 млрд.

Чистий прибуток у третьому кварталі збільшився до $96 млн (на 75%) в порівнянні з $55 млн за липень – вересень 2023 року. За підсумком січня – вересня чистий прибуток зріс на 16%, до $141 млн (девʼять місяців 2023 року – $122 млн).

Скоригований показник EBITDA зріс на 56% у річному обчисленні, до $173 млн (третій квартал 2023-го – $111 млн), що обумовлено переважно поліпшенням показників у сільськогосподарському секторі.

Скоригована маржа за скоригованим показником EBITDA також зросла до 22% (третій квартал 2023 року – 15%).

Обсяг виробництва мʼяса птиці в Україні знизився на 10%, до 167 836 т (третій квартал 2023 року – 187 036 т).

Експорт мʼяса птиці з України знизився на 9%, до 90 486 т (аналогічний період минулого року – 99 813 т).

Контекст

МХП – провідний виробник курятини в Україні. Холдинг контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць і вирощування поголівʼя, переробки, збуту, дистрибуції та продажу мʼяса птиці.

МХП посідав восьме місце рейтингу «100 найбільших приватних компаній України» за 2021 рік, який склав Forbes. Власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – 30 000. Торгові марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», Kurator, Skott Smeat, Döner Mаркет, «Мʼясомаркет», «Секрети шефа», ХО перекусити?

2023 рік МХП закінчив із прибутком $142 млн, виручка перевищила $3 млрд. Експортна виручка МХП зросла до $1,8 млрд, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Операційний прибуток зріс до $339 млн, що на 33% більше, ніж за попередній рік ($255 млн).