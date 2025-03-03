Конфлікт у Білому домі. Радник Трампа з нацбезпеки Волц озвучив, що США очікують від Зеленського

Президент США Дональд Трамп готовий до відновлення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським стосовно мінералів, але лише за умови, що той змінить свою позицію і скаже, що шкодує через суперечку у Білому домі. Про це Fox News повідомив радник президента США із нацбезпеки Майк Волц.
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Ключові факти
- Волц заявив, що Зеленський начебто «поки що не готовий до переговорів про мир», але йому потрібно розпочинати мирні переговори, бо «час не на його боці», а «терпіння та гаманці США не безмежні».
- За його словами, президент України «втратив шанс економічно повʼязати США та Україну на покоління вперед».
- Радник президента заявив, що Трамп нібито відкритий для відновлення переговорів із Зеленським щодо угоди про надра.
- «Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо мінералів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання», – сказав Волц.
- США «готові вдатися до човникової дипломатії» і говорити з обома сторонами російсько-української війни, додав Волц. Він нагадав, що представники США вже говорили з представниками Росії у Саудівській Аравії і можуть вести дипломатичні перемовини з Україною, але для цього США вимагають публічних заяв від Зеленського.
Контекст
28 лютого Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на підписання угоди про корисні копалини, однак під час протокольного заходу в Овальному кабінеті Білого дому в нього сталася перепалка з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. У підсумку підписання угоди було скасовано.
3 березня Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися із Трампом, якщо той запросить його для конструктивного діалогу, повідомив він під час спілкування з українськими та британськими журналістами. Він наголосив, що розуміє причини суперечки, яка виникла у Білому домі 28 лютого.
Згідно із опитуванням Gradus Research, на тлі суперечки американського і українського президентів у Білому домі ставлення до США з боку українців погіршилося. Зокрема, 13% опитаних вважають США дружньою країною, 29% – недружньою.
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