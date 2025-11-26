Стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета АО «НАЭК «Энергоатом». Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в Facebook. В течение следующих 10 дней – с 25 ноября по 4 декабря 2025 года – кандидаты могут подать пакет документов.
Подробности
- Представляться могут украинские и иностранные специалисты с опытом руководящей работы – в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении, которые отвечают требованиям независимости и имеют безупречную деловую репутацию, отметил министр.
- После приема заявлений будут оценка документов, собеседования с участием рекрутингового агентства, проверка добропорядочности, формирование краткого списка и финальные интервью Номинационным комитетом, который и «определит победителей по прозрачной и открытой процедуре, согласованной совместно с нашими партнерами».
- По словам министра, конкурс является практическим результатом совместного плана со странами G7 по перезапуску корпоративного управления в «Энергоатоме». «О его реализации мы системно информируем ЕК и МВФ и других ключевых партнеров. И вместе формируем новый состав наблюдательного совета по полной, открытой и конкурентной процедуре», – отметил Соболев.
- Параллельно правительство реализует план обновления наблюдательных советов в ключевых энергетических компаниях и вместе с партнерами производит оценку и аудит их деятельности. Министр выразил благодарность странам G7 за поддержку и готовность приобщаться к перезагрузке системы корпоративного управления «Энергоатома» и других государственных предприятий.
Контекст
10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. В деле фигурируют люди из окружения президента Владимира Зеленского, министры и работники «Энергоатома». 11 ноября правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома» на фоне коррупционного скандала. Хроника событий – здесь.
13 ноября Свириденко объявила о начале комплексного аудита всех государственных компаний Украины с особым фокусом на энергетическом секторе.
16 ноября премьер-министр сообщила, что Кабмин готовит решение об обновлении состава ряда государственных органов: НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования, Госэнергонадзора и Фонда государственного имущества.
17 ноября Кабмин утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.
18 ноября Кабмин объявил внеплановый конкурс на членов наблюдательного совета «Энергоатома».
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что конкурс на членов наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» будет проведен не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре в соответствии со стандартами ОЭСР, предусмотренной для всех стратегических украинских государственных предприятий.
