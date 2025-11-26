Стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Про це заявив міністр економки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook. Впродовж наступних десяти днів – з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів.

Деталі

Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи – в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію, зазначив міністр.

Після прийому заяв буде оцінка документів, співбесіди за участі рекрутингового агентства, перевірка доброчесності, формування короткого списку та фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який і «визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з нашими партнерами».

За словами міністра, конкурс є практичним результатом спільного плану з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі». «Про його реалізацію ми також системно інформуємо ЄК та МВФ та інших ключових партнерів. І разом формуємо новий склад наглядової ради за повною, відкритою та конкурентною процедурою», – зазначив Соболев.

Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводить оцінку й аудит їхньої діяльності. Міністр висловив вдячність країнам G7 за підтримку та готовність долучатися до перезавантаження системи корпоративного управління «Енергоатому» та інших державних підприємств.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» на тлі корупційного скандалу. Хроніка подій – тут.

13 листопада Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі.

16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.

17 листопада Кабмін затвердив план дій з оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

18 листопада Кабмін оголосив позаплановий конкурс на членів наглядової ради «Енергоатому».

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що конкурс на наглядову раду НАЕК «Енергоатом» буде проведений не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств.