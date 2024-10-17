Бизнес ожидает оживления деловой активности, ускорения инфляции и девальвации гривны – НБУ

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 100,6% по сравнению с 99,5% во втором квартале 2024 года. Таковы результаты опроса Национальным банком руководителей компаний в третьем квартале 2024-го (опрос проводился в августе). Бизнес несколько улучшил оценки своей деловой активности в последующие 12 месяцев, сохранил положительные прогнозы привлечения инвестиций, вместо этого ожидает умеренного роста инфляции и обменного курса, усиления нехватки работников.

Ключевые факты

Бизнес возобновил положительные оценки объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 3,7% (во втором квартале – минус 0,3%).

Впервые за восемь месяцев произошло ухудшение инфляционных ожиданий. В ближайшие 12 месяцев бизнес прогнозирует годовую инфляцию на уровне 9,7% по сравнению с 9% в прошлом квартале. Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 81,1% респондентов.

В очередной раз усилились ожидания девальвации гривны. Среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 43,72 грн/$.

Ухудшились оценки текущего финансово-экономического положения предприятий. Баланс ответов составил минус 6% по сравнению с минус 4,3% в прошлом квартале. Роста объемов реализации продукции на внешнем рынке ожидают респонденты большинства видов экономической деятельности, больше всего – сельского хозяйства, транспорта и связи.

Участники опроса сохранили низкие ожидания относительно количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – минус 10,9% (во втором квартале – минус 10,7%). Негативные прогнозы предоставили респонденты всех видов экономической деятельности. Самыми пессимистическими в своих оценках были респонденты отраслей строительства и добывающей промышленности.

Контекст

В сентябре у украинских предприятий сохранились оптимистичные ожидания на следующие три и шесть месяцев, а планы на два года несколько улучшились на фоне существенного роста спроса на продукцию. Нехватка работников стала ключевым препятствием для ведения бизнеса, показали результаты ежемесячного опроса предприятий, который ИЭИ провел в сентябре среди 473 промышленных предприятий.

В сентябре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) от НБУ вырос до 48,7 с 48,4 в августе. Для сравнения: в сентябре прошлого года ИОДА составил 50,1, превысив нейтральный уровень.

Улучшению ожиданий бизнеса в сентябре способствовал ряд факторов, в том числе оживление внутреннего спроса, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и дорог, стабильная работа морского коридора и другие. Продолжали сдерживать деловую активность обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на горючее и т.д.