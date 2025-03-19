«Купуй європейське». ЄС обмежив доступ компаніям зі США, Великої Британії та Туреччини до фонду переозброєння на €150 млрд

Компанії зі США, Великої Британії та Туреччини не зможуть брати участь у новому оборонному фонді ЄС на €150 млрд, якщо їхні країни не підпишуть угоди про оборону та безпеку з Брюсселем, пише FT . Це частина ініціативи «Купуй європейське», яку просуває Франція. Мета нового підходу – зміцнення оборонної промисловості ЄС та зменшення залежності від іноземних постачальників.

Деталі

Єврокомісія 18 березня запропонувала створити фонд, який дозволить країнам ЄС закуповувати зброю. Доступ до нього матимуть лише оборонні компанії Євросоюзу та ті країни, які уклали з ним оборонні угоди.

Йдеться, зокрема, про передові системи озброєння, де третя країна має право на обмеження використання певних компонентів чи контроль над їхнім застосуванням. Це стосується, наприклад, американської системи ППО Patriot від компанії RTX та інших систем США, де Вашингтон диктує умови використання.

Пропозицію ще має схвалити більшість країн ЄС. У разі успіху країни союзу зможуть витрачати 35% кредитів на продукцію з компонентами з Норвегії, Південної Кореї, Японії, Албанії, Молдови, Північної Македонії та України.

Щонайменше 65% витрат на продукцію має припадати на компанії з ЄС, Норвегії та України. Решта 35% може йти на товари з країн, які підписали безпекову угоду з ЄС.

Виключення Лондона та Анкари може ускладнити життя великим європейським оборонним фірмам, які співпрацюють із цими країнами. Проте, якщо США, Велика Британія чи Туреччина захочуть долучитися, їм доведеться укласти відповідну угоду з ЄС. Переговори між Лондоном і Брюсселем уже почалися.

Контекст

Ця політика стала перемогою для Франції та інших країн, які наполягали на підході «Купуй європейське» в оборонних інвестиціях. Причина – сумніви в надійності США як партнера після приходу до влади Дональда Трампа. Війна в Україні показала, наскільки важливо мати зброю без зовнішніх обмежень, зазначила головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Велика Британія активно лобіювала свою участь, адже її компанії, як-от BAE Systems, тісно пов’язані з ринками ЄС.

Для Франції «Купуй європейське» – це не лише економічний, а й політичний проєкт. Він підкреслює прагнення до стратегічної автономії ЄС, яке Париж просуває разом із ідеями спільної європейської армії чи посилення оборонної інтеграції. Критики ініціативи, включно з Великою Британією, вважають її надто протекціоністською і такою, що може послабити ширшу співпрацю в межах НАТО чи з іншими союзниками.