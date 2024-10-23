Литва инвестирует €10 млн в производство ракеты-дрона «Паляница» путем прямого финансирования украинского производителя, сообщает пресс-служба Минобороны. Получение способностей в поражении враждебных целей на большом расстоянии остается одним из приоритетов Украины.

Ключевые факты

«Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру «датской модели» будут работать гораздо быстрее, а враг уже в скором времени увидит последствия», – отметил замминистра обороны Сергей Боев.

Он поблагодарил литовскую сторону за лидерство в рамках Коалиции разминирования и активное участие, в частности в Коалиции дронов.

Заместитель министра национальной обороны Литвы Моника Королевье заявила, что страна остается преданным партнером Украины и стремится оказывать помощь как можно эффективнее. «Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практичное применение для них», – сказала она.

В ближайшее время ожидается визит министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса в Украину.

Контекст

Украина впервые применила новое оружие собственного производства – ракету-дрон «Паляница» в День Независимости, заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю праздника. Идея разработать «Паляницу» возникла из-за ограничений на использование дальнобойного оружия западных партнеров. Основной же целью для «Паляниц» будут российские аэродромы.

«Паляницу» разработали через полтора года. Она оснащена турбореактивным двигателем, ее запускают с наземной установки. Может достать около 20 аэродромов на территории РФ, указано на карте в демонстрационном видео United 24. Самые отдаленные аэродромы – Сольцы, Савасалейка и Энгельс-2. Это позволяет предположить дальность полета «Паляницы» в 600–750 км.

Что такое ракета-дрон, какие в мире есть аналоги и какие преимущества и недостатки этого типа оружия – читайте в материале Forbes Ukraine.