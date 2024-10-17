Инвестиции в украинские оборонные стартапы в этом году могут достичь $50 млн – исследования KSE и Brave1

Суммы инвестиций в украинские стартапы могут вырасти в 10 раз в 2024-м по сравнению с предыдущим годом – до $50 млн. Об этом говорится в исследовании украинской дроновой индустрии от KSE Institute и Brave1, представленном на Defense Tech Valley.

Ключевые факты

В 2023 году украинские оборонные стартапы привлекли до $5 млн инвестиций, в 2024-м сумма может достичь $50 млн, говорится в исследовании KSE Institute и кластера развития военных технологий Brave1. «Средний размер инвестиционных раундов увеличился с $500 000 до $1–3 млн, что свидетельствует об усилении доверия инвесторов к украинским разработчикам», – говорится в отчете.

Производственные мощности отрасли значительно увеличились. Если в 2023 году было произведено около 300 000 беспилотников, то в 2024-м украинские производители способны произвести до 4 млн единиц дронов. Первой задачей было быстро наладить массовое производство БПЛА, сегодня приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии, говорится в исследовании KSE Institute и Brave1.

Несмотря на то, что объемы инвестиций растут, финансирования все еще недостаточно для достижения полного производственного потенциала, говорится в отчете. «В первом полугодии государство профинансировало производство примерно 1 млн единиц, поэтому привлечение дополнительных источников финансирования важно для дальнейшего развития отрасли», – говорится в сообщении.

Отрасль дополнительно сталкивается с кадровыми проблемами. В частности, речь идет о сложностях в бронировании ключевых специалистов и нехватке высококвалифицированных работников.

Всего на платформе Brave1 зарегистрировано более 2800 разработок от более 1200 украинских производителей, свидетельствует отчет. Наблюдается прогресс в разработке воздушных, морских и наземных дронов, а также в разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций – использование компьютерного зрения, «роевых» технологий, инноваций в навигации и связи.

Контекст

Украинский госбюджет покрывает менее трети способностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд, рассказывал в апреле 2024-го Александр Камышин, бывший министр стратегических отраслей промышленности.

Минобороны заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% – это производители дронов, сказал в начале августа 2024-го руководитель департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский. Украинский оборонно-промышленный комплекс на втором году полномасштабного вторжения России вырос втрое – до $3 млрд. Среди работающих на этом рынке 500 оборонных компаний 80% – частные.

В целом с начала текущего года Агентство оборонных закупок Министерства обороны законтрактовало уже более 400 000 БПЛА всех видов, сообщила директор Марина Безрукова. «Перечень – это небольшая и приоритетная доля большой потребности, собранной от военных, на которую предусмотрено финансирование. Потому что возможности бюджета действительно ограничены», – объяснила она.