Максим Криппа хочет купить МВЦ в Киеве. Владелец бизнес-центра «Парус» и гостиницы «Украина» получил разрешение от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины разрешил покупку компании, которой принадлежит 50% Международного выставочного центра на Левобережной. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение АМКУ.

Ключевые факты

АМКУ разрешил компании Citadel Ventures Cyprus Limited получить контроль над ATVT Business Expo Holdings Ltd, владеющей 50,04% у ООО «Международный выставочный центр» (МВЦ).

Бенефициар Citadel Ventures – предприниматель Максим Криппа, известный как владелец БЦ «Парус», гостиницы «Украина» и киберспортивной команды NAVI.

Другие совладельцы МВЦ – Анатолий и Елена Ткаченко (по 12,49%), а также венчурный фонд «Асборн» (24,98%), бенефициаром которого является Марина Дорохина, дочь девелопера Вагифа Алиева.

Контекст

МВЦ – самый большой выставочный комплекс Украины, общей площадью 73 200 кв. м. Он имеет четыре павильона, 18 входных групп и 20 грузовых ворот. В 2024 году выручка ООО «Международный выставочный центр» выросла на 55,3%, до 87,4 млн грн.

Максим Криппа инвестировал в украинскую недвижимость свыше $100 млн. Об этом он рассказал в интервью Forbes Ukraine. Криппа владеет, в частности, киевским бизнес-центром «Парус», который он купил в 2023 году, и исторической гостиницей «Украина» в центре столицы, которую предприниматель приватизировал в 2024 году. В феврале 2025-го Криппа инвестировал в группу компаний DIM, строящую жилье в Киеве и области.