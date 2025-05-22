Максим Кріппа хоче купити МВЦ у Києві. Власник бізнес-центру «Парус» і готелю «Україна» отримав дозвіл від АМКУ

Антимонопольний комітет України погодив покупку компанії, якій належить 50% Міжнародного виставкового центру на Лівобережній. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на рішення АМКУ.

Ключові факти

АМКУ дозволив компанії Citadel Ventures Cyprus Limited отримати контроль над A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, яка володіє 50,04% у ТОВ «Міжнародний виставковий центр» (МВЦ).

Бенефіціаром Citadel Ventures є підприємець Максим Кріппа, відомий як власник БЦ «Парус», готелю «Україна» та кіберспортивної команди NAVI.

Інші співвласники МВЦ – Анатолій і Олена Ткаченки (по 12,49%), а також венчурний фонд «Асборн» (24,98%), бенефіціаром якого є Марина Дорохіна, донька девелопера Вагіфа Алієва.

Контекст

МВЦ – найбільший виставковий комплекс України, загальною площею 73 200 кв. м. Він має чотири павільйони, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт. У 2024 році виторг ТОВ «Міжнародний виставковий центр» зріс на 55,3%, до 87,4 млн грн.

Максим Кріппа інвестував в українську нерухомість понад $100 млн. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine. Кріппа володіє, зокрема, київським бізнес-центром «Парус», який він купив в 2023 році, та історичним готелем «Україна» в центрі столиці, який підприємець приватизував у 2024 році. У лютому 2025-го Кріппа інвестував в групу компаній DIM, що будує житло в Києві та області.