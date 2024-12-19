Владелец гостиницы «Украина» Максим Криппа планирует сделать из нее люксовую

После окончания войны такие активы, как столичная гостиница «Украина», будут стоить в два–три раза больше оценки сегодняшнего дня, а после реновации – еще больше. Об этом рассказал в интервью Forbes Ukraine новый владелец гостиницы – бизнесмен Максим Криппа. В частности, он рассматривает формат «Four Seasons Украина».

Ключевые факты

«Я инвестирую, потому что понимаю: такая возможность выпадает только раз в жизни», – говорит Криппа. Он считает, что говорить об отеле «Украина» как о бизнес-проекте во время войны не может.

«Это единственный в своем роде актив, поэтому назвать или подсчитать его настоящую цену невозможно, однако считаю, что мы за него заплатили справедливую цену», – говорит Криппа. После окончания войны из «Украины» он хочет сделать люксовый отель, в частности, «Four Seasons Украина».

Совокупно за последние два года Максим Криппа потратил на недвижимость в Украине более $100 млн.

Контекст

18 сентября 2024 года состоялись онлайн-торги по продаже государственного предприятия «Отель «Украина» в рамках крупной приватизации. Цена за гостиницу на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве достигла 2,5 млрд грн, что почти в 2,4 раза больше стартовой.

В аукционе участвовали три компании. Победителем стало ООО «Ола Файн» Максима Криппы.

«Украина» – это не первая гостиница Криппы. В 2023 году он купил загородный комплекс с виллой, несколькими гостевыми домиками, спа-центром, рестораном и гостиницей в Конча-Заспе у Фонда гарантирования вкладов. В 2020-м Фонд госимущества продал столичную гостиницу «Днепр» компании «Смартленд». Она зарегистрирована в Броварах, в доме Криппы, выяснила LIGA.net.