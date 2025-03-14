Марк Карни стал премьер-министром Канады. Что о нем известно

Новоизбранный лидер Либеральной партии Канады Марк Карни 14 марта принял присягу и официально вступил в должность премьер-министра страны. Церемония прошла в резиденции генерал-губернатора в Оттаве. Об этом пишет CBC .

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Вместе с Карни присягу приняли 23 члена его кабинета – это на треть меньше, чем в последнем правительстве Джастина Трюдо. Занявшая второе место на выборах лидера партии Хрыстя Фриланд стала министром транспорта и внутренней торговли.

Многие министры, в том числе иностранных дел и обороны, остались на своих должностях. В то же время глава МИД Мелани Жоли присягнет позже, поскольку сейчас завершает участие во встрече глав МИД G7 в Квебеке.

Марк Карни – единственный член правительства, не являющийся депутатом парламента, что повышает вероятность досрочных выборов. В настоящее время очередные парламентские выборы в Канаде запланированы на 25 октября этого года.

Что о нем известно

Марк Карни – известный экономист. До того, как в 2003 году занял должность заместителя главы Банка Канады, он строил карьеру как инвестиционный банкир, работая в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Торонто. Позже Карни перешел в Министерство финансов, но в 2008 году вернулся в Банк Канады, став его руководителем в период после глобального финансового кризиса.

Следующим этапом карьеры стал Банк Англии, который Карни возглавил в 2013 году, став первым иностранцем на этом посту. Его главной задачей было преодолеть экономические последствия Brexit. С этим он успешно справился, оставаясь во главе банка до 2020 года.

Хотя у Карни нет политического опыта, он считает, что его управленческие навыки, полученные в финансовых учреждениях, делают его идеальным кандидатом для будущих переговоров с Трампом.

Он неоднократно заверял в своей поддержке Украину на пути членства в Европейском союзе и НАТО и полностью поддерживал все усилия правительства Канады в помощи Украине.

Контекст

В январе этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о своей отставке с поста находящегося у власти лидера Либеральной партии. Карни стал единственным претендентом на пост лидера Либеральной партии, который не являлся частью правительства Трюдо, и в результате голосования получил 85,9% поддержки. Его главная конкурентка – Хрыстя Фриланд, экс-министр финансов и нынешний депутат парламента, – получила всего 8%.