Марк Карні став прем’єр-міністром Канади. Що про нього відомо

Новообраний лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу та офіційно обійняв посаду прем’єр-міністра країни. Церемонія відбулася в резиденції генерал-губернатора в Оттаві. Про це пише CBC .

Деталі

Разом із Карні присягу склали 23 члени його кабінету – це на третину менше, ніж в останньому уряді Джастіна Трюдо. Христя Фріланд, яка посіла друге місце на виборах лідера партії, стала міністеркою транспорту й внутрішньої торгівлі.

Багато міністрів, зокрема закордонних справ і оборони, залишилися на своїх посадах. Водночас очільниця МЗС Мелані Жолі присягне пізніше, оскільки зараз завершує участь у зустрічі глав МЗС G7 у Квебеку.

Марк Карні – єдиний член уряду, який не є депутатом парламенту, що підвищує ймовірність дострокових виборів. Наразі чергові парламентські вибори в Канаді заплановані на 25 жовтня цього року.

Що про нього відомо

Марк Карні – відомий економіст. До того, як у 2003 році обійняв посаду заступника голови Банку Канади, він будував свою кар’єру як інвестиційний банкір, працюючи у таких містах, як Нью-Йорк, Лондон, Токіо і Торонто. Пізніше Карні перейшов до Міністерства фінансів, але у 2008 році повернувся до Банку Канади, ставши його керівником у період після глобальної фінансової кризи.

Наступним етапом кар’єри став Банк Англії, який Карні очолив у 2013 році, ставши першим іноземцем на цій посаді. Його головним завданням було подолати економічні наслідки Brexit. Із цим він успішно впорався, залишаючись на чолі банку до 2020 року.

Хоча Карні не має значного політичного досвіду, він вважає, що його управлінські навички, здобуті у фінансових установах, роблять його ідеальним кандидатом для майбутніх переговорів із Трампом.

Він неодноразово запевняв у своїй підтримці Україну на шляху до членства в Європейському союзі та НАТО й повністю підтримував усі зусилля уряду Канади у допомозі Україні.

Контекст

У січні цього року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про свою відставку з посади лідера Ліберальної партії, що перебуває при владі. Карні став єдиним претендентом на посаду лідера Ліберальної партії, хто не був частиною уряду Трюдо, і в результаті голосування отримав 85,9% підтримки. Його основна конкурентка – Христя Фріланд, колишня міністерка фінансів і нинішня депутатка парламенту, – отримала лише 8%.