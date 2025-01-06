Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера правящей Либеральной партии, пишет CNN 6 января. Трюдо был лидером партии в течение 11 лет и премьер-министром девять лет.

Ключевые факты

Трюдо продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

«Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, с поста премьер-министра после того, как партия изберет нового лидера», – заявил 53-летний политик журналистам на пресс-конференции в Оттаве.

Премьер-министр заявил, что работа парламента страны будет остановлена до 24 марта. «Сегодня утром я сообщил генерал-губернатору, что нам нужна новая сессия парламента. Она удовлетворила эту просьбу и теперь Палата будет отстранена от работы до 24 марта», – сказал он.

Трюдо добавил, что, объявляя о намерении уйти в отставку, он «жалеет об одном» – об избирательном процессе в стране. «Я бы хотел, чтобы мы могли изменить способ избрания наших правительств в этой стране, чтобы люди могли просто выбрать второй или третий вариант в одном бюллетене», – пояснил он.

Трюдо назвал поддержку своей администрацией Украины и его политику во время пандемии COVID-19 одними из самых больших достижений с момента прихода к власти в 2015 году.

«Мы объединились, чтобы поддержать друг друга во время пандемии… чтобы твердо стоять на стороне Украины и нашей демократии, бороться с изменением климата и подготовить нашу экономику к будущему», – добавил он.

Контекст

Трюдо вступил в должность в ноябре 2015 года и дважды переизбирался. Однако его популярность начала падать два года назад на фоне общественного недовольства высокими ценами.

Последние опросы показывают, что либералы проигрывают официальной оппозиции – консерваторам на выборах, которые должны пройти до конца октября. Консервативную партию возглавляет Пьер Пуальевр, политик, получивший популярность в начале 2022 года, когда поддержал водителей грузовиков, захвативших центр Оттавы в рамках протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.

До недавнего времени Трюдо удавалось отбиваться от критики, однако призывы к его отставке резко усилились с прошлого месяца, когда он попытался понизить в должности министра финансов Христю Фриланд, одну из своих ближайших союзниц в кабинете министров, после того как она выступила против его предложений по увеличению расходов.

Фриланд ушла в отставку и написала письмо, в котором обвинила Трюдо в политических играх вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что лучше для страны.