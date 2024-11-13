Дональд Трамп нашел должность для Илона Маска. Кто еще войдет в команду избранного президента США

Избранный президент США Дональд Трамп определился с рядом будущих назначений своей команды. В частности, новый Департамент по вопросам правительственной эффективности, который займется аудитом федерального правительства, возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами. Об этом Трамп объявил 12 ноября, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Кто войдет в команду избранного президента США

Заместитель руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам : Стивен Миллер – в 2017–2021 годах был старшим советником Трампа. В новой Администрации Миллер будет играть ведущую роль в реализации иммиграционной программы.

: Стивен Миллер – в 2017–2021 годах был старшим советником Трампа. В новой Администрации Миллер будет играть ведущую роль в реализации иммиграционной программы. Советник по вопросам нацбезопасности: Майк Уолтц – полковник Национальной гвардии в отставке, был советником Трампа по национальной безопасности. Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задания в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США.

Майк Уолтц – полковник Национальной гвардии в отставке, был советником Трампа по национальной безопасности. Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задания в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США. Министр обороны: Пит Гегсет – один из ведущих ежедневной утренней новостной программы Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера Battle for the American Mind. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак «Боевой пехотинец» за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America.

Пит Гегсет – один из ведущих ежедневной утренней новостной программы Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера Battle for the American Mind. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак «Боевой пехотинец» за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America. Директор ЦРУ : Джон Ратклифф – бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа.

: Джон Ратклифф – бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа. Министр государственной безопасности: Кристи Ноем – губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту.

Кристи Ноем – губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту. Постоянный представитель США при ООН: Элиз Стефаник – конгрессмен от 21 округа штата Нью-Йорка. С 2021 года глава Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палате представителей).

Элиз Стефаник – конгрессмен от 21 округа штата Нью-Йорка. С 2021 года глава Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палате представителей). Спецуполномоченный по безопасности границ США и воплощению миграционной политики: Томас Хомен – работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017–2018). Занимал высокие должности в Управлении по иммиграции и таможенному контролю как во времена Обамы, так и Трампа.

Томас Хомен – работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017–2018). Занимал высокие должности в Управлении по иммиграции и таможенному контролю как во времена Обамы, так и Трампа. Агентство по охране окружающей среды: Ли Зельдин – экс-конгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015-го по январь 2023 года.

Ли Зельдин – экс-конгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015-го по январь 2023 года. Специальный посланник по Ближнему Востоку: Стивен Виткофф – американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group.

Стивен Виткофф – американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group. Департамент по вопросам правительственной эффективности ( DOGE ): новое ведомство, созданное для аудита всего федерального правительства, возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами . Трамп отметил, что DOGE будет консультативным органом и будет сотрудничать с Бюджетным управлением Белого дома. «Вместе эти замечательные американцы проложат путь к тому, чтобы моя администрация избавилась от правительственной бюрократии, сократила чрезмерное регулирование, сократила расточительные расходы и реструктуризировала федеральные ведомства», – заявил он.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с избранием на должность и выразил надежду, что тот будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.

6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором принимал участие миллиардер Илон Маск, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их словам, Зеленский успокоился тем, что услышал от избранного президента США.

После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что имел «прекрасный» телефонный разговор с Трампом и поздравил его с «исторической убедительной победой».

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее 20 лет, сообщила ранее WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

План предусматривает, что после замораживания военных действий на протяжении всей линии фронта будет объявлена демилитаризированная зона. Пока неизвестно, кто будет обеспечивать ее безопасность. Один из собеседников издания исключил, что для этого будут задействованы американские войска или контингент ООН. За отказ от вступления в НАТО в ближайшие 20 лет Трамп пообещает и в дальнейшем поставлять Украине оружие.