«Поводиться, як співпрезидент». Маск почав втомлювати оточення Трампа через постійну присутність поряд з обраним президентом

Постійна присутність мільярдера Ілона Маска в резиденції Дональда Трампа у Флориді починає втомлювати оточення обраного президента США. Бізнесмен бере участь у всіх розмовах і формуванні майбутньої адміністрації, пишуть NBC і WSJ 13 жовтня. Попередній президентський термін Трампа запамʼятався безліччю звільнень, тому журналісти сумніваються в довговічності цього союзу.

Деталі

Ілон Маск перебуває в резиденції в Мар-а-Лаго з минулого тижня. Там вони разом із Трампом стежили за підрахунком голосів. Відтоді він не полишає Трампа, беручи участь у дзвінках і зустрічах.

Зокрема, Маск приєднався до телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, зазначило видання.

Трамп навіть пожартував з цього приводу: «Ілон не повернеться додому. Я не можу його позбутися».

Маск привласнює собі більшу частину заслуг у перемозі Трампа, намагаючись змусити президента відчути себе в боргу перед ним. «Він поводиться так, ніби він співпрезидент, і робить так, щоб усі про це знали», – розповіло одне з джерел NBC.

Мільярдер не усвідомлює, що для успішної роботи важливо триматися в тіні, кажуть люди з оточення обраного президента. До того ж побоювання соратників Трампа викликає прагнення Маска просувати на держпосади своїх кандидатів.

Ставлення до Маска може швидко змінитися, якщо на офіційних заходах і зустрічах зі світовими лідерами він почне «перетягувати ковдру на себе», припускають співрозмовники WSJ.

Контекст

Політичний комітет America PAC, який заснував Маск, витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Трампа. Мільярдер вклав переважну більшість грошей до America PAC, за даними джерел AP. Видання зазначило, що Трампу допомогли не лише кошти Маска. Спільні публічні виступи Маска з Трампом наприкінці кампанії сприяли популярності політика серед молодих людей. Крім того, на руку Трампу зіграло те, що відтоді, як Маск став власником соцмережі X, платформа поклала край багатьом правилам, які обмежували республіканця після блокування його акаунта в 2021 році.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь Маск, повідомив раніше Axios із посиланням на два джерела. За словами співрозмовників, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Трамп уже знайшов посаду для мільярдера у свої адміністрації. Ілон Маск і підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий Департамент урядової ефективності. Хто увійде до команди обраного президента США, читайте тут.