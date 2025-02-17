Мазепа вышел из газодобывающего проекта во Львовской области

Основатель инвестиционной группы Concorde Capital Игорь Мазепа и его бизнес-партнеры Иван Олейник и Олег Ведмидь вышли из проекта добычи углеводородов на Майницкой площади во Львовской области. Об этом пишет Nadra.Info со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева, которым завершен спор между ООО «Села Энерджи» и ООО «Навигатор Комплект», продолжавшийся с 2023 года.

Подробности

23 января 2025 года «Села Энерджи» вернула 100% «Навигатор Майницкое» компании «Навигатор Комплект», и с 29 января конечным бенефициарным владельцем «Навигатор Майницкое» значится Олег Токарь, свидетельствуют данные YouControl.

Контекст

В январе 2021 года компания Мазепы и партнеров ООО «Села Энерджи» за $1,8 млн приобрела у ООО «Навигатор Комплект» Олега Токаря и партнеров ООО «Навигатор Майницкое», пользующееся площадью Майницкая на основании спецразрешения №4769 до 2036 года.

Впоследствии между сторонами сделки возник конфликт: покупатель заявил, что запасы газа на месторождении меньше задекларированных продавцом, поэтому просил внести изменения в договор купли-продажи в части корректировки стоимости корпоративных прав бизнеса. А продавец говорил, что покупатель не хотел добуривать месторождение и платить так называемый бонусный платеж, и просил суд взыскать с покупателя 100% ООО «Навигатор Майницкое».

Конфликт сопровождался обысками, после чего в мае 2024 года стороны начали договариваться. В конце концов спор был урегулирован мирным путем вне суда.

Майницкое газовое месторождение является частью Залужанского газового месторождения, которое разведывала и разрабатывает государственная компания АО «Укргаздобыча», однако в 2016 году госкомпания отказалась от него, писал «Нефтерынок».