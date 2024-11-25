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«Украина от этого только выиграет». Почему не стоит печалиться из-за ухода Shell из Украины? И над чем следует задуматься. Рассказывает инвестбанкир Игорь Мазепа

Игорь Мазепа /предоставлено пресс-службой
Игорь Мазепа
Контрибьютор Forbes

4 хв читання

Долю в 51% сети АЗС Shell нидерландской Shell Netherlands покупает государственная «Укрнафта». После закрытия соглашения компания закрепится в статусе крупнейшей сети АЗС Украины. Остальные 49% акций АЗС Shell с апреля 2024-го – в управлении Фонда госимущества. Фонд пока не выставляет эту долю на продажу. Но и ее может попытаться выкупить «Укрнафта», чтобы контролировать 100% сети, рассказывал Forbes собеседник в госкомпании. Какой сигнал для инвесторов дает уход Shell из Украины и наращивание доли государственной «Укрнафты» на топливном рынке страны? Рассказывает соучредитель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Уход крупного иностранного бренда из Украины – это всегда событие, которое возвращает к размышлению, что не так с инвестиционным климатом в стране. Но, как ни странно, и в таких громких продажах могут быть исключения. Уход нидерландской нефтяной компании Shell с украинского рынка нефтепродуктов, похоже, именно таков случай.

Деятельность подконтрольных международному холдингу украинских активов, как и поведение Shell по отношению к украинским активам, была весьма далека от западных корпоративных и этических стандартов.

Мои выводы основываются на трех наблюдениях.

Размывание доли российского «партнера»

Первый – это кейс с размыванием части россиян в компании «Альянс Холдинг» (владельца украинских АЗС Shell), осуществленный менеджерами Shell после начала полномасштабной войны в Украине.

Дело не в том, что они в лучших традициях украинских олигархов размыли долю в автозаправочном бизнесе своего российского «партнера» с 49% до менее 3%. За это им можно только дать «похвальную грамоту».

Проблема в том, что сделали они это с нарушением украинского законодательства, установленного украинским судом, и, возможно, даже законодательства Нидерландов (о чем тоже намекает постановление украинского суда).

В той по-настоящему остросюжетной истории, ярко описанной Апелляционной палатой ВАКС, представители Shell Overseas Investments пытались снизить 49-процентную долю подсанкционного россиянина Эдуарда Худайнатова в «Альянс Холдинге», которая по сути должна была перейти в собственность украинского правительства, а значит, могли нанести ущерб Украине.

Более того, для увеличения своей доли нидерландский холдинг ввел в заблуждение даже Апелляционный суд Амстердама. Поэтому неудивительно, что украинским судам потом пришлось разворачивать эти недружественные действия важного международного инвестора.

Вопросы финансов

Второй – это собственно финансовое состояние украинского автозаправочного бизнеса Shell. Мое скромное понимание автозаправочного бизнеса не позволяет мне поверить, что мощная международная компания с хорошими брендированными заправками еще до вторжения россиян зарабатывала $60 000–70 000 в год операционной прибыли на одной своей заправке. И это при цене сооружения подобной заправки примерно на уровне $1,5 млн. Прибыли должны были бы быть выше в разы, если не на порядок. Так что украинский автозаправочный бизнес Shell был как минимум неэффективным.

Призрачность дальнейшего развития

Третий – это размер бизнеса Shell в Украине. Доля АЗС этого мощного международного игрока на топливном рынке Украины в последние годы составляла скромные 2,5%, согласно данным рынка. И перспективы роста этой доли не просматривались.

История Shell Netherlands в Украине

Топливная компания Shell Netherlands работала на рынке Украины с 2007 года и развивала сеть АЗС Shell, инвестировав в нее за 17 лет $470 млн. В настоящее время в Украине 131 заправка Shell, фактически работают 118. Владелец сети АЗС Shell в Украине – «Альянс Холдинг». 51% акций холдинга принадлежало Shell Netherlands и 49% – дочерней компании российской Независимой нефтегазовой компании (ННК) россиянина Эдуарда Худайнатова.

После полномасштабного вторжения России в Украине Shell Netherlands довела свою долю в «Альянс Холдинг» до 97,4% после двух этапов докапитализации: в декабре 2022-го и в июне 2023-го. Доля компании, которую Минюст связывает с Худайнатовым, была размыта до 2,6%.

2 апреля 2024 года Апелляционная палата ВАКС разрешила Минюсту национализировать 49% «Альянс Холдинг». Суд согласился с аргументом, что Shell размыла долю компании Худайнатова уже после попадания под санкции в октябре 2022 года.

Так, 49% акций сети АЗС Shell перешли в управлении Фонда госимущества.

До войны «Альянс Холдинг» мог стоить около $92 млн, писал Forbes. Стоимость 51% сети Shell Netherlands, приобретенной «Укрнафтой», может стоить $15–25 млн, по оценке аналитического отдела Forbes Ukraine.

Следовательно, у меня нет поводов тосковать по выходу такого инвестора из Украины. Уверен, что новый собственник сети АЗС сможет существенно улучшить их финансовые показатели. А значит, и увеличить отчисления в бюджет, связанные с этим бизнесом. Соответственно, наша страна от этого только выигрывает.

Да и международному холдингу вроде бы не на что сетовать в этом соглашении. Shell удалось продать свою 51% долю в украинских АЗС примерно за $30–40 млн, согласно данным рынка. Достаточно неплохо как для бизнеса, еще два года назад оцененного уважаемой международной консалтинговой компанией в диапазоне от одного доллара до $1,4 млн.

Единственное, что не дает мне радоваться в этой истории на все 100%, – это новая владелица АЗС Shell, которой стала госкомпания «Укрнафта».

Хотя эта компания под полным государственным контролем показывает фантастические результаты, сам факт увеличения государственной доли еще в одной отрасли украинской экономики не очень вдохновляет. Но такова особенность бизнеса во время войны.

Надеюсь, что после нашей победы тенденция на «задержавлення» экономики развернется, а правительство получит многомиллиардные доходы от приватизации эффективных компаний.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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