Мазепа вийшов із газовидобувного проєкту у Львівській області

Засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа та його бізнес-партнери Іван Олійник і Олег Ведмідь вийшли з проєкту видобування вуглеводнів на Майницькій площі у Львівській області. Про це пише Nadra.Info з посиланням на ухвалу Господарського суду Києва, якою завершено спір між ТОВ «Села Енерджи» і ТОВ «Навігатор Комплект», що тривав із 2023 року.

Деталі

23 січня 2025 року «Села Енерджи» повернула 100% «Навігатор Майницьке» компанії «Навігатор Комплект», і з 29 січня кінцевим бенефіціарним власником «Навігатор Майницьке» значиться Олег Токар, свідчать дані YouControl.

Контекст

У січні 2021 року компанія Мазепи та партнерів ТОВ «Села Енерджи» за $1,8 млн придбала у ТОВ «Навігатор Комплект» Олега Токара і партнерів ТОВ «Навігатор Майницьке», що користується площею Майницька на підставі спецдозволу №4769 до 2036 року.

Згодом між сторонами угоди виник конфлікт: покупець заявив, що запаси газу на родовищі менші від задекларованих продавцем, тому просив внести зміни до договору купівлі-продажу в частині коригування вартості корпоративних прав бізнесу. А продавець казав, що покупець не хотів добурювати родовище і платити так званий бонусний платіж, і просив суд стягнути з покупця 100% ТОВ «Навігатор Майницьке».

Конфлікт супроводжувався обшуками, після чого у травні 2024 року сторони почали домовлятися. Зрештою спір було врегульовано мирним шляхом поза судом.

Майницьке газове родовище є частиною Залужанського газового родовища, яке розвідувала і розробляє державна компанія АТ «Укргазвидобування», проте у 2016 році держкомпанія відмовилася від нього, писав «Нафторинок».