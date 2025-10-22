Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

McDonald’s открыл 50-й ресторан в Киеве – у входа в зоопарк (фото)

Forbes

1 хв читання

Ресторан McDonald’s в Киеве /пресс-служба McDonald’s

Ресторан McDonald’s в Киеве Фото пресс-служба McDonald’s

В среду, 22 октября, «McDonald’s Украина» открыл свой 50-й ресторан в Киеве – на проспекте Берестейском, 32, 2Г, рядом с главным входом в Киевский зоопарк. Это 117-е работающее заведение сети в Украине, сообщила пресс-служба компании.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Новый ресторан площадью более 550 м² рассчитан на 146 мест в зале и 80 на террасе. В нем установлено 12 терминалов самообслуживания. Заведение работает ежедневно с 7:00 до 23:00, а сервис доставки «МакДеливери» заработает в ближайшие дни.
  • Во время воздушной тревоги ресторан закрывается, а работники и гости переходят в укрытие. Работу возобновляют в течение часа после отбоя, при этом персонал получает полную зарплату, добавили в компании.
  • Новый McDonald’s создал около 60 рабочих мест, в том числе для молодежи от 16 лет.
  • В 2024 году McDonald’s уплатил в бюджет Украины 2,6 млрд грн налогов и остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков страны.
Ресторан McDonald’s в Киеве

Ресторан McDonald’s в Киеве

Ресторан McDonald’s в Киеве

Ресторан McDonald’s в Киеве

Ресторан McDonald’s в Киеве

Ресторан McDonald’s в Киеве

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

В 2024 году рестораны McDonald’s в Украине посетили 103 млн клиентов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Компания постепенно возвращается к показателю 2021-го, который составил 125 млн клиентов, говорили в пресс-службе McDonald’s.

В 2024 году выручка «McDonald’s Украина» достигла 16,8 млрд грн, тогда как в 2023-м она составляла 12,9 млрд грн. Прибыль компании увеличилась на 23,2%, до 1,5 млрд грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні