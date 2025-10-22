В среду, 22 октября, «McDonald’s Украина» открыл свой 50-й ресторан в Киеве – на проспекте Берестейском, 32, 2Г, рядом с главным входом в Киевский зоопарк. Это 117-е работающее заведение сети в Украине, сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Новый ресторан площадью более 550 м² рассчитан на 146 мест в зале и 80 на террасе. В нем установлено 12 терминалов самообслуживания. Заведение работает ежедневно с 7:00 до 23:00, а сервис доставки «МакДеливери» заработает в ближайшие дни.

Во время воздушной тревоги ресторан закрывается, а работники и гости переходят в укрытие. Работу возобновляют в течение часа после отбоя, при этом персонал получает полную зарплату, добавили в компании.

Новый McDonald’s создал около 60 рабочих мест, в том числе для молодежи от 16 лет.

В 2024 году McDonald’s уплатил в бюджет Украины 2,6 млрд грн налогов и остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков страны.

Ресторан McDonald’s в Киеве Ресторан McDonald’s в Киеве Ресторан McDonald’s в Киеве Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В 2024 году рестораны McDonald’s в Украине посетили 103 млн клиентов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Компания постепенно возвращается к показателю 2021-го, который составил 125 млн клиентов, говорили в пресс-службе McDonald’s.

В 2024 году выручка «McDonald’s Украина» достигла 16,8 млрд грн, тогда как в 2023-м она составляла 12,9 млрд грн. Прибыль компании увеличилась на 23,2%, до 1,5 млрд грн.