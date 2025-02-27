McDonaldʼs Україна у 2024 році інвестував у мережу 1,8 млрд грн

У 2024 році McDonaldʼs в Україні інвестував у будівництво та модернізацію своїх закладів 1,8 млрд грн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба McDonaldʼs в Україні.

Ключові факти

У 2024 році ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Компанія поступово повертається до показника 2021 року, який становив 125 млн клієнтів, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs.

У будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів у минулому році McDonaldʼs інвестував 1,8 млрд грн та сплатив понад 2,6 млрд грн податків до держбюджету. У мережі працює майже 10 000 працівників, «що також близько до 2021 року», кажуть у пресслужбі компанії.

Згідно з оцінками McDonaldʼs, мережа має потенціал до 500 ресторанів на українському ринку. У 2025 році компанія планує відкрити дев`ять нових закладів і продовжуватиме модернізацію тих, що були збудовані раніше. З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни, кажуть у пресслужбі компанії.

У 2025 році компанія розглядає можливість повернути сніданки у всі свої ресторани. Водночас McDonaldʼs планує запровадити в Україні послугу MOP – mobile order and pay: користувачі зможуть здійснювати й оплачувати замовлення безпосередньо з власних смартфонів.

У минулому році компанія відмовилася від пластикових столових приборів, пластикових трубочок, гумових рукавичок у зоні виробництва, паперових вкладишів для таць та скоротивши використання кришечок для стаканів. Відповідне річне споживання пластику скорочено на 131 тонну, гуми – на 70 тонн та паперу – на 100 тонн.

Контекст

Нині мережа McDonaldʼs в Україні налічує 109 працюючих ресторанів у 36 населених пунктах. Ще 15 ресторанів лишаються зачинені з вимог безпеки.

Водночас в Україні вже п’ять ресторанів McDonaldʼs, збудованих спільно з чотирма партнерськими АЗК: ОККО, WOG, KLO та Grand Petrol. Триває будівництво ресторану в Мукачеві у співпраці з ОККО.