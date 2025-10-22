У середу, 22 жовтня, «McDonaldʼs Україна» відкрив свій 50-й ресторан у Києві – на проспекті Берестейському, 32, 2Г, поруч із головним входом до Київського зоопарку. Це 117-й працюючий заклад мережі в Україні, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Новий ресторан площею понад 550 м² розрахований на 146 місць у залі та 80 на терасі. У ньому встановлено 12 терміналів самообслуговування. Заклад працює щодня з 7:00 до 23:00, а сервіс доставки «МакДелівері» запрацює найближчими днями.

Під час повітряної тривоги ресторан зачиняється, а працівники та гості переходять в укриття. Роботу відновлюють протягом години після відбою, при цьому персонал отримує повну зарплату, додали у компанії.

Новий McDonaldʼs створив близько 60 робочих місць, зокрема для молоді від 16 років.

У 2024 році McDonaldʼs сплатив до бюджету України 2,6 млрд грн податків і залишається одним із найбільших роботодавців та платників податків країни.

Контекст

У 2024-му ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Компанія поступово повертається до показника 2021-го, який становив 125 млн клієнтів, говорили у пресслужбі McDonaldʼs.

У 2024 році виторг «McDonaldʼs Україна» сягнув 16,8 млрд грн, тоді як у 2023-му він становив 12,9 млрд грн. Прибуток компанії збільшився на 23,2%, до 1,5 млрд грн.