В украинских McDonaldʼs 28 октября 2025-го начали тестировать новый сервис, позволяющий заказать блюдо через приложение и забрать его в ресторане по готовности. Сервис «Мобильный заказ» доступен в четырех ресторанах Киева, сообщили в пресс-службе сети.

Ключевые факты

Клиенты могут выбрать ресторан, добавить в корзину блюда из меню, оплатить заказ через приложение и определить способ получения – «МакДрайв», зона выдачи или обслуживания за столиком.

На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald's Киева – по ул. Е. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды.

После тестового периода, компания планирует национальный запуск сервиса.

«Мобильный заказ» уже работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Великобританию.

Заказ в McDonaldʼs через приложение Заказ в McDonaldʼs через приложение Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Выручка McDonald's в Украине составила почти 10 млрд грн за первые шесть месяцев 2025-го, по данным YouControl. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Заведения сети посетили 103 млн клиентов в 2024 году, что на 16% больше, чем в 2023 году. McDonald's инвестировал в строительство и модернизацию ресторанов в Украине 1,8 млрд грн.

Компания завершила установку цифровых меню-бордов на «МакДрайв» и терминалов самообслуживания во всех заведениях сети в Украине в 2024-м. На октябрь 2025-го в Украине работает 117 McDonald's, в том числе 50 – в Киеве.