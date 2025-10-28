В українських McDonaldʼs 28 жовтня 2025-го розпочали тестувати новий сервіс, який дозволяє замовити страву через застосунок і забрати її в ресторані по готовності. Сервіс «Мобільне замовлення» доступний у чотирьох ресторанах Києва, повідомили в пресслужбі мережі.

Ключові факти

Клієнти можуть обрати ресторан, додати в кошик страви з меню, оплатити замовлення через застосунок і визначити спосіб отримання – «МакДрайв», зона видачі або обслуговування за столиком.

На період тестування сервіс доступний у чотирьох ресторанах McDonaldʼs Києва – на вул. Є. Сверстюка, Софійській, Гришка та просп. Правди.

Після тестового періоду компанія планує національний запуск сервісу.

«Мобільне замовлення» вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії.

Замовлення у McDonaldʼs через застосунок Замовлення у McDonaldʼs через застосунок Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Виторг McDonaldʼs в Україні склав майже 10 млрд грн за перші шість місяців 2025-го, за даними YouControl. Це на 27% більше, ніж роком раніше.

Заклади мережі відвідали 103 млн клієнтів у 2024-му, що на 16% більше, ніж у 2023 році. McDonaldʼs інвестував у будівництво та модернізацію ресторанів в Україні 1,8 млрд грн.

Компанія завершила встановлення цифрових меню-бордів на «МакДрайв» і терміналів самообслуговування у всіх закладах мережі в Україні у 2024-му. На жовтень 2025-го в Україні працює 117 McDonaldʼs, зокрема 50 – у Києві.