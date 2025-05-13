Mercedes перенесет производство своего самого продаваемого внедорожника в США

Mercedes-Benz Group AG подтвердила, что перенесет производство своего автомобиля GLC в США, поскольку пошлины президента Дональда Трампа увеличивают расходы и угрожают сделать импортные автомобили менее конкурентоспособными, пишет Bloomberg .

Ключевые факты

Выпуск американского GLC на заводе Mercedes в Алабаме должен начаться в конце 2027 года, заявил германский автопроизводитель. Компания объявила об этом шаге раньше в этом месяце, не уточнив модель.

«Если вы видите, чего мы хотим достичь с объемами продаж этой модели, имеет смысл вывести ее на рынок США», – заявил руководитель Mercedes North America Джейсон Хофф на пресс-конференции.

Немецкая модель GLC, стоимость которой начинается с примерно $50 000, наиболее импортирована в США среди всех моделей Mercedes. Производитель автомобилей класса люкс продал 64 163 единицы внедорожника в стране в 2024-м, что на 58% больше, чем в прошлом году.

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Немецкие автопроизводители оказались среди наиболее пострадавших от таможенных пошлин Трампа на импорт автомобилей. Высокий спрос на более прибыльные внедорожники и более медленный переход потребителей США на электромобили делают его прибыльным рынком для таких компаний, как Mercedes, BMW AG и Porsche AG.

Контекст

Аналитики предусмотрели более высокие цены на автомобили в результате введения пошлин Трампом. Morgan Stanley подсчитал, что 25-процентный тариф может увеличить среднюю стоимость автомобиля на $6000, что приведет к росту цен на 10–12%.

Перед объявлением новых пошлин Трамп предостерег ведущих автопроизводителей от повышения цен. Автопроизводители и поставщики отрасли заявили, что возвращение своих заводов в США – цель таможенного плана Трампа – может занять годы.

Трамп 29 апреля подписал два указа, призванных смягчить удар его автомобильных пошлин за счет сочетания льгот и освобождения от других пошлин.

Две крупнейшие экономики мира согласились на таможенное перемирие, при этом США снизили свои совокупные пошлины в 145% на большую часть китайского импорта до 30% на 90 дней. Китай согласился сократить свои 125-процентные пошлины на товары США до 10% и отменить другие контрмеры, предпринятые против США со 2 апреля.

Некоторые компании, среди которых Lavazza, BMW и LVMH, рассматривают возможность расширения своего присутствия или открытия филиалов в Соединенных Штатах, чтобы смягчить последствия масштабных пошлин Трампа.