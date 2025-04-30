Трамп помʼякшив автомобільні мита і досяг першої торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп 29 квітня підписав два укази, покликані помʼякшити удар його автомобільних мит за рахунок поєднання пільг та звільнення від інших мит, водночас його команда повідомила про першу угоду з іноземним торговим партнером, пише Reuters .

Ключові факти

Обидві події допомогли послабити деякі побоювання інвесторів щодо непередбачуваної торгової політики Трампа. Передодні президент відвідав Мічиган, колиску американської автомобільної промисловості, всього за кілька днів до набрання чинності нового пакету 25% імпортних мит на автомобільні компоненти.

Поїздка, що відбулася напередодні його 100-го дня перебування при владі, відбулася на тлі все більш негативного ставлення американців до економічної політики Трампа, оскільки зʼявилися ознаки того, що його мита чинитимуть тиск на зростання економіки і можуть призвести до зростання інфляції та безробіття.

У рамках своєї останньої часткової зміни митної політики президент-республіканець погодився дати автовиробникам два роки на збільшення частки вітчизняних комплектуючих в автомобілях, що збираються всередині країни.

Це дозволить їм компенсувати мита на імпортні автозапчастини, що використовуються у транспортних засобах, зібраних у США, у розмірі 3,75% від загальної вартості рекомендованої виробником роздрібної ціни транспортних засобів, які вони виробляють у США, до квітня 2026 року та 2,5% від вартості вироблених у США транспортних засобів до 30 квітня 2027 року.

Рішення дає галузі «невелике полегшення», оскільки компанії інвестують у більшу кількість продукції в США, сказав Трамп, залишаючи Вашингтон і прямуючи до Мічігана. «Ми просто хотіли їм допомогти… якщо вони не можуть отримати деталі, ми не хотіли їх карати».

Білий дім заявив, що ця зміна не вплине на 25-відсоткове мито, запроваджене минулого місяця на 8 млн транспортних засобів, які щорічно імпортуються Сполученими Штатами.

Група Autos Drive America, що представляє Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai та девʼять інших іноземних автовиробників, заявила, що указ Трампа приніс деяке полегшення, але необхідно зробити більше, щоб дати поштовх розвитку американської автомобільної промисловості.

Тим часом, міністр торгівлі США Говард Лютник повідомив CNBC, що він досяг угоди з однією іноземною державою, що має назавжди послабити «взаємні» мита, які Трамп планує запровадити. Лютник відмовився назвати країну, заявивши, що угода чекає на схвалення на місцевому рівні. «Я уклав угоду… але мені потрібно дочекатися схвалення їхнього премʼєр-міністра та парламенту», — сказав він.

Представники Білого дому не стали давати подальших коментарів щодо цієї країни, але Трамп оптимістично висловився про угоду з Індією, заявивши журналістам: «Індія чудово справляється. Я думаю, ми укласти угоду з Індією».

Коментарі Лютника сприяли подальшому зростанню цін на акції, які постраждали через кроки Трампа щодо реформування світової торгівлі та примусу виробників товарів переносити виробництво до США. Базовий індекс S&P 500 зачинившись на 0,6%, індекс демонструє зростання вже шостий день поспіль, що є найтривалішою серією зростання з листопада.

Контекст

Трамп та його команда мають намір укласти 90 торгових угод під час 90-денної паузи за його взаємними митами, оголошеної раніше у квітні. Його адміністрація неодноразово заявляла, що веде переговори щодо двосторонніх торговельних угод з десятками країн.

Головна мета Трампа — скоротити величезний дефіцит у торгівлі товарами США, який у березні досяг рекордного рівня через різке збільшення імпорту, покликаного випередити введення мит.

Агресивна торгова позиція Трампа вплинула на світову економіку з моменту його повернення на посаду в січні, а паузу було оголошено після того, як побоювання рецесії та інфляції привели фінансові ринки у штопор.

Помʼякшення впливу автомобільних зборів — останній крок Трампа, покликаний продемонструвати гнучкість щодо мит, що сіють хаос на фінансових ринках, створюють невизначеність для бізнесу та викликають побоювання різкого уповільнення економіки. Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане 29 квітня, показало, що лише 36% респондентів схвалюють його економічне управління, що є найнижчим показником за його поточний термін або за його президентства 2017–2021 років.

Лідери автоіндустрії лобіювали адміністрацію протягом тижнів з того часу, як Трамп вперше представив свої 25% мита на імпортні автомобілі та автозапчастини. Мита, спрямовані на те, щоб змусити автовиробників перенести виробництво на внутрішню територію, загрожували підірвати північноамериканську мережу автомобільного виробництва, інтегровану до США, Канади та Мексики.